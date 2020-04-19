Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai). Прогноз, ставки на матч(19.04.20)

Прогноз и ставка на матч Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai) 19.04.2020

19.04.2020 в 01:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 19.04.2020 предстоит поединок против БК Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai). По московскому времени начало игры будет в 01:15. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) проводит на своей площадке, и 19.04.2020 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 01:15 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex), а один раз сильнее были игроки БК Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai).

Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai), который организаторы собираются провести 19.04.2020. По московскому времени начало данной игры будет в 01:15. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex).



Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai). Прогноз, ставки на матч(19.04.20)

Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex)

Сейчас баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai)

После того, как баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai) пройдет 19.04.2020, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 01:15 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (LastSamurai) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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