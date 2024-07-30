«Тиана Эчегарай (Авс)» – «Хатидже Акбаш (Тур)». 30.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Тиана Эчегарай (Авс) проведет 30-го июля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Хатидже Акбаш (Тур). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:06 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 30-го июля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Тиана Эчегарай (Авс) — Хатидже Акбаш (Тур). Это будет продолжаться вплоть до 18:06 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тиана Эчегарай (Авс) — Хатидже Акбаш (Тур):

победа Тиана Эчегарай (Авс) – 0, ничья – 0, победа Хатидже Акбаш (Тур) – 0

Прогноз на матч Тиана Эчегарай (Авс) – Хатидже Акбаш (Тур) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 30-го июля :

Так как Тиана Эчегарай (Авс) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Хатидже Акбаш (Тур) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Тиана Эчегарай (Авс) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Тиана Эчегарай (Авс) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Тиана Эчегарай (Авс) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Тиана Эчегарай (Авс) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Тиана Эчегарай (Авс) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Хатидже Акбаш (Тур) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Хатидже Акбаш (Тур) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Хатидже Акбаш (Тур) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Хатидже Акбаш (Тур) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Хатидже Акбаш (Тур) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Тиана Эчегарай (Авс) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Тиана Эчегарай (Авс) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Тиана Эчегарай (Авс) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Тиана Эчегарай (Авс) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Тиана Эчегарай (Авс) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Тиана Эчегарай (Авс) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Хатидже Акбаш (Тур) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Хатидже Акбаш (Тур) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Хатидже Акбаш (Тур) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Хатидже Акбаш (Тур) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Хатидже Акбаш (Тур) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Тиана Эчегарай (Авс) – Хатидже Акбаш (Тур) 30.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Тиана Эчегарай (Авс) и Хатидже Акбаш (Тур) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Тиана Эчегарай (Авс) и Хатидже Акбаш (Тур). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Тиана Эчегарай (Авс) и Хатидже Акбаш (Тур). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Тиана Эчегарай (Авс) и Хатидже Акбаш (Тур) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Тиана Эчегарай (Авс) и Хатидже Акбаш (Тур) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Тиана Эчегарай (Авс) — Хатидже Акбаш (Тур) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тиана Эчегарай (Авс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Тиана Эчегарай (Авс) — Хатидже Акбаш (Тур) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Хатидже Акбаш (Тур), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Тиана Эчегарай (Авс)

Свою самую выдающуюся победу Тиана Эчегарай (Авс) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Тиана Эчегарай (Авс) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Тиана Эчегарай (Авс) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Тиана Эчегарай (Авс) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Тиана Эчегарай (Авс) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Хатидже Акбаш (Тур)

Прошлый бой Хатидже Акбаш (Тур) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Хатидже Акбаш (Тур) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Хатидже Акбаш (Тур) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Хатидже Акбаш (Тур) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Тиана Эчегарай (Авс) — Хатидже Акбаш (Тур). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 30-го июля

Спортивные эксперты считают, что Тиана Эчегарай (Авс) сейчас намного сильнее, чем Хатидже Акбаш (Тур), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Тиана Эчегарай (Авс) — Хатидже Акбаш (Тур) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Хатидже Акбаш (Тур) выиграет нокаутом.

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