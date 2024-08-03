«Аливия Бирли (США)» – «Надя Чмиль (США)». 03.08.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Аливия Бирли (США) проведет 03 августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Надя Чмиль (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Аливия Бирли (США) — Надя Чмиль (США) пройдет 03 августа, и можно не сомневаться, что в 01:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Аливия Бирли (США) имеет две победы нокаутом, а Надя Чмиль (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аливия Бирли (США) — Надя Чмиль (США):

победа Аливия Бирли (США) – 0, ничья – 0, победа Надя Чмиль (США) – 0

Прогноз на матч Аливия Бирли (США) – Надя Чмиль (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03 августа :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Аливия Бирли (США) станет победителем боя. Если выиграет Надя Чмиль (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Аливия Бирли (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Аливия Бирли (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Аливия Бирли (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Аливия Бирли (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Аливия Бирли (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Надя Чмиль (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Надя Чмиль (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Надя Чмиль (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Надя Чмиль (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Надя Чмиль (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Аливия Бирли (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Аливия Бирли (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Аливия Бирли (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Аливия Бирли (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Аливия Бирли (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Аливия Бирли (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Надя Чмиль (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Надя Чмиль (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Надя Чмиль (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Надя Чмиль (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Надя Чмиль (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Аливия Бирли (США) – Надя Чмиль (США) 03.08.24

Появление на ринге таких бойцов, как Аливия Бирли (США) и Надя Чмиль (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Аливия Бирли (США) и Надя Чмиль (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Аливия Бирли (США) и Надя Чмиль (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Аливия Бирли (США) и Надя Чмиль (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Аливия Бирли (США) и Надя Чмиль (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Надя Чмиль (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Аливия Бирли (США)

В своей профессиональной карьере Аливия Бирли (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Аливия Бирли (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Аливия Бирли (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Аливия Бирли (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Аливия Бирли (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Надя Чмиль (США)

Сейчас Надя Чмиль (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Надя Чмиль (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Надя Чмиль (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Надя Чмиль (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Надя Чмиль (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Аливия Бирли (США) — Надя Чмиль (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03 августа

Никто не сомневается, что Аливия Бирли (США) намного сильнее, чем Надя Чмиль (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Аливия Бирли (США) и Надя Чмиль (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Аливия Бирли (США) выиграет с помощью нокаута.

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