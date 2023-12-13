«Сайод Рустамов (Узб)» – «Руслан Касымалы Уулу (Кгз)». 03.08.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Сайод Рустамов (Узб) проведет 03-го августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Руслан Касымалы Уулу (Кгз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 16:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 03-го августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Сайод Рустамов (Узб) — Руслан Касымалы Уулу (Кгз). Это будет продолжаться вплоть до 16:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сайод Рустамов (Узб) — Руслан Касымалы Уулу (Кгз):

победа Сайод Рустамов (Узб) – 0, ничья – 0, победа Руслан Касымалы Уулу (Кгз) – 0

Прогноз на матч Сайод Рустамов (Узб) – Руслан Касымалы Уулу (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03-го августа :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Сайод Рустамов (Узб) станет победителем боя. Если выиграет Руслан Касымалы Уулу (Кгз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Сайод Рустамов (Узб) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Сайод Рустамов (Узб) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Сайод Рустамов (Узб) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Сайод Рустамов (Узб) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Сайод Рустамов (Узб) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Руслан Касымалы Уулу (Кгз) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Руслан Касымалы Уулу (Кгз) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Руслан Касымалы Уулу (Кгз) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Руслан Касымалы Уулу (Кгз) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Руслан Касымалы Уулу (Кгз) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Сайод Рустамов (Узб) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Сайод Рустамов (Узб) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Сайод Рустамов (Узб) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Сайод Рустамов (Узб) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Сайод Рустамов (Узб) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Сайод Рустамов (Узб) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Руслан Касымалы Уулу (Кгз) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Руслан Касымалы Уулу (Кгз) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Руслан Касымалы Уулу (Кгз) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Руслан Касымалы Уулу (Кгз) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Руслан Касымалы Уулу (Кгз), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Сайод Рустамов (Узб) – Руслан Касымалы Уулу (Кгз) 03.08.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Сайод Рустамов (Узб) и Руслан Касымалы Уулу (Кгз). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Сайод Рустамов (Узб) и Руслан Касымалы Уулу (Кгз) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Сайод Рустамов (Узб) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Руслан Касымалы Уулу (Кгз) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Сайод Рустамов (Узб) — Руслан Касымалы Уулу (Кгз) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Сайод Рустамов (Узб) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Сайод Рустамов (Узб) и Руслан Касымалы Уулу (Кгз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Руслан Касымалы Уулу (Кгз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Сайод Рустамов (Узб)

Несмотря на то, что Сайод Рустамов (Узб) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Сайод Рустамов (Узб) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Сайод Рустамов (Узб) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Сайод Рустамов (Узб) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Руслан Касымалы Уулу (Кгз)

Никаких высот Руслан Касымалы Уулу (Кгз) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Руслан Касымалы Уулу (Кгз) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Руслан Касымалы Уулу (Кгз) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Руслан Касымалы Уулу (Кгз) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Сайод Рустамов (Узб) — Руслан Касымалы Уулу (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03-го августа

Спортивные эксперты считают, что Сайод Рустамов (Узб) сейчас намного сильнее, чем Руслан Касымалы Уулу (Кгз), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Сайод Рустамов (Узб) является очевидным фаворитом, ведь Руслан Касымалы Уулу (Кгз) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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