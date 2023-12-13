«Тайрон Маккенна (Вел)» – «Мохамед Маймун (Фра)». 04.08.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 04-го августа 2024 года состоится интересный поединок Тайрон Маккенна (Вел) — Мохамед Маймун (Фра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 00:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 04-го августа 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Тайрон Маккенна (Вел) — Мохамед Маймун (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 00:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тайрон Маккенна (Вел) — Мохамед Маймун (Фра):

победа Тайрон Маккенна (Вел) – 0, ничья – 0, победа Мохамед Маймун (Фра) – 0

Прогноз на матч Тайрон Маккенна (Вел) – Мохамед Маймун (Фра) Бои, титульный бой, 04-го августа 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Тайрон Маккенна (Вел) не очень выгодно, а вот Мохамед Маймун (Фра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Тайрон Маккенна (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Тайрон Маккенна (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Тайрон Маккенна (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Тайрон Маккенна (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Тайрон Маккенна (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Мохамед Маймун (Фра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мохамед Маймун (Фра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мохамед Маймун (Фра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мохамед Маймун (Фра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мохамед Маймун (Фра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Тайрон Маккенна (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Тайрон Маккенна (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Тайрон Маккенна (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Тайрон Маккенна (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Мохамед Маймун (Фра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Мохамед Маймун (Фра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Мохамед Маймун (Фра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Мохамед Маймун (Фра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Мохамед Маймун (Фра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Тайрон Маккенна (Вел) – Мохамед Маймун (Фра) 04.08.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Тайрон Маккенна (Вел) и Мохамед Маймун (Фра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Тайрон Маккенна (Вел) и Мохамед Маймун (Фра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Тайрон Маккенна (Вел) и Мохамед Маймун (Фра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Тайрон Маккенна (Вел) и Мохамед Маймун (Фра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Тайрон Маккенна (Вел) и Мохамед Маймун (Фра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Тайрон Маккенна (Вел) — Мохамед Маймун (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Тайрон Маккенна (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Тайрон Маккенна (Вел) в данный момент сильнее, нежели Мохамед Маймун (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тайрон Маккенна (Вел)

Как бы Тайрон Маккенна (Вел) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Тайрон Маккенна (Вел) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Тайрон Маккенна (Вел) дрался на ринге только с представителями своей страны. Тайрон Маккенна (Вел) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Тайрон Маккенна (Вел) совершенно не работает над собственной защитой.

Мохамед Маймун (Фра)

На данный момент Мохамед Маймун (Фра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Мохамед Маймун (Фра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Мохамед Маймун (Фра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Мохамед Маймун (Фра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Мохамед Маймун (Фра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Тайрон Маккенна (Вел) — Мохамед Маймун (Фра). Прогноз и ставки на матч. Бои 04-го августа 2024 года

Никто не сомневается, что Тайрон Маккенна (Вел) намного сильнее, чем Мохамед Маймун (Фра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Тайрон Маккенна (Вел) легко справится с таким соперником, как Мохамед Маймун (Фра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://rockaluga.ru/cat2-1110732-skeyd-gyovik-prognoz-i-stavki-ot-professionala-02-08-24/

http://evolvegame.ru/cat3-856093-segodnya-match-detroyt-taygers-kanzas-siti-royals-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-03-08-24/