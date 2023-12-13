«Хулуд Хлими Мулахи (Тун)» – «Эсра Йылдыз (Тур)». 02.08.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 02-го августа 2024 года должен состояться бой Хулуд Хлими Мулахи (Тун) — Эсра Йылдыз (Тур), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:02 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Хулуд Хлими Мулахи (Тун) и Эсра Йылдыз (Тур) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 02-го августа 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Хулуд Хлими Мулахи (Тун) — Эсра Йылдыз (Тур). Это будет продолжаться вплоть до 17:02 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хулуд Хлими Мулахи (Тун) — Эсра Йылдыз (Тур):

победа Хулуд Хлими Мулахи (Тун) – 0, ничья – 0, победа Эсра Йылдыз (Тур) – 0

Прогноз на матч Хулуд Хлими Мулахи (Тун) – Эсра Йылдыз (Тур) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 02-го августа 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Хулуд Хлими Мулахи (Тун) не очень выгодно, а вот Эсра Йылдыз (Тур) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Хулуд Хлими Мулахи (Тун) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Хулуд Хлими Мулахи (Тун) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Хулуд Хлими Мулахи (Тун) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Хулуд Хлими Мулахи (Тун) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Хулуд Хлими Мулахи (Тун) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Эсра Йылдыз (Тур) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Эсра Йылдыз (Тур) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Эсра Йылдыз (Тур) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Эсра Йылдыз (Тур) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Эсра Йылдыз (Тур) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Хулуд Хлими Мулахи (Тун) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Хулуд Хлими Мулахи (Тун) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Хулуд Хлими Мулахи (Тун) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Хулуд Хлими Мулахи (Тун) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Хулуд Хлими Мулахи (Тун) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Хулуд Хлими Мулахи (Тун) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Эсра Йылдыз (Тур) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Эсра Йылдыз (Тур) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Эсра Йылдыз (Тур) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Эсра Йылдыз (Тур) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Эсра Йылдыз (Тур) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Эсра Йылдыз (Тур) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Эсра Йылдыз (Тур) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Хулуд Хлими Мулахи (Тун) – Эсра Йылдыз (Тур) 02.08.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Хулуд Хлими Мулахи (Тун) и Эсра Йылдыз (Тур). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Хулуд Хлими Мулахи (Тун) и Эсра Йылдыз (Тур) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Хулуд Хлими Мулахи (Тун) сейчас находится на пике формы, так что Эсра Йылдыз (Тур) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Хулуд Хлими Мулахи (Тун).

На чемпионский бой Хулуд Хлими Мулахи (Тун) — Эсра Йылдыз (Тур) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Эсра Йылдыз (Тур), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Хулуд Хлими Мулахи (Тун)

Так как Хулуд Хлими Мулахи (Тун) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Хулуд Хлими Мулахи (Тун) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Хулуд Хлими Мулахи (Тун) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Хулуд Хлими Мулахи (Тун) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Эсра Йылдыз (Тур)

Сейчас Эсра Йылдыз (Тур) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Эсра Йылдыз (Тур) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Эсра Йылдыз (Тур) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Эсра Йылдыз (Тур) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Эсра Йылдыз (Тур) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Хулуд Хлими Мулахи (Тун) — Эсра Йылдыз (Тур). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 02-го августа 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Хулуд Хлими Мулахи (Тун) — Эсра Йылдыз (Тур) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Хулуд Хлими Мулахи (Тун) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

В этом бою Хулуд Хлими Мулахи (Тун) является очевидным фаворитом, ведь Эсра Йылдыз (Тур) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://rockaluga.ru/cat0-974815-prognoz-kavelliebeling-koning-van-den-broekneykamp-02-go-avgusta-2024-goda-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat1-855991-prognozy-i-stavki-na-match-turkish-wizards-zhen-thailand-lilies-zhen-02-08-24/