«Венлу Ян (Кит)» – «У Ши-И (Тай)». 03.08.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 03 августа состоится интересный поединок Венлу Ян (Кит) — У Ши-И (Тай), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 18:38 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 03 августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Венлу Ян (Кит) — У Ши-И (Тай). Это будет продолжаться вплоть до 18:38 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Венлу Ян (Кит) — У Ши-И (Тай):

победа Венлу Ян (Кит) – 0, ничья – 0, победа У Ши-И (Тай) – 0

Прогноз на матч Венлу Ян (Кит) – У Ши-И (Тай) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 03 августа :

Из-за того, что все ставят на то, что Венлу Ян (Кит) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что У Ши-И (Тай) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Венлу Ян (Кит) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Венлу Ян (Кит) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Венлу Ян (Кит) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Венлу Ян (Кит) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Венлу Ян (Кит) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Венлу Ян (Кит) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Венлу Ян (Кит) может и не устоять на ногах.

У Ши-И (Тай) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. У Ши-И (Тай) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком У Ши-И (Тай) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока У Ши-И (Тай) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что У Ши-И (Тай) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Венлу Ян (Кит) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Венлу Ян (Кит) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Венлу Ян (Кит) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Венлу Ян (Кит) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Венлу Ян (Кит) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Венлу Ян (Кит) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере У Ши-И (Тай) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте У Ши-И (Тай) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. У Ши-И (Тай) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях У Ши-И (Тай) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Венлу Ян (Кит) – У Ши-И (Тай) 03.08.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Венлу Ян (Кит) и У Ши-И (Тай), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Венлу Ян (Кит) и У Ши-И (Тай) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Венлу Ян (Кит) и У Ши-И (Тай) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Венлу Ян (Кит) и У Ши-И (Тай) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Венлу Ян (Кит) — У Ши-И (Тай) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Венлу Ян (Кит) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Венлу Ян (Кит) в данный момент сильнее, нежели У Ши-И (Тай), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Венлу Ян (Кит)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Венлу Ян (Кит) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Венлу Ян (Кит) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Венлу Ян (Кит) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Венлу Ян (Кит) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

У Ши-И (Тай)

В своей карьере У Ши-И (Тай) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как У Ши-И (Тай) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. У Ши-И (Тай) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет У Ши-И (Тай) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Венлу Ян (Кит) — У Ши-И (Тай). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 03 августа

В этом поединке Венлу Ян (Кит) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как У Ши-И (Тай), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Венлу Ян (Кит) — У Ши-И (Тай) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что У Ши-И (Тай) выиграет нокаутом.

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