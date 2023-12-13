Новак Джокович — Карлос Алкарас Гарфия. Прогноз, ставки на матч (04.08.24)

04-го августа в 13:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Летние Олимпийские игры 2024, в котором на корт выйдут Новак Джокович , а противостоять в этом поединке будет Карлос Алкарас Гарфия.



Теннисное противостояние Новак Джокович — Карлос Алкарас Гарфия пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 04-го августа. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 13:05 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Новак Джокович является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Новак Джокович — Карлос Алкарас Гарфия:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Новак Джокович — Карлос Алкарас Гарфия, которая пройдет 04-го августа в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 13:05 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Новак Джокович

Новак Джокович, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Новак Джокович может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Новак Джокович входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Новак Джокович еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Новак Джокович сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Карлос Алкарас Гарфия

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Карлос Алкарас Гарфия в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Карлос Алкарас Гарфия уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Карлос Алкарас Гарфия уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Карлос Алкарас Гарфия обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Новак Джокович — Карлос Алкарас Гарфия. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.08.24)

Новак Джокович

Новак Джокович не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Новак Джокович любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Новак Джокович умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Новак Джокович не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Новак Джокович умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Карлос Алкарас Гарфия

На этом турнире Карлос Алкарас Гарфия играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Карлос Алкарас Гарфия какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Карлос Алкарас Гарфия уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Карлос Алкарас Гарфия много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Карлос Алкарас Гарфия сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Карлос Алкарас Гарфия не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Новак Джокович — Карлос Алкарас Гарфия Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Новак Джокович и Карлос Алкарас Гарфия начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Новак Джокович и Карлос Алкарас Гарфия показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Новак Джокович и Карлос Алкарас Гарфия провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Новак Джокович и Карлос Алкарас Гарфия действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Новак Джокович — Карлос Алкарас Гарфия: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Новак Джокович имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Новак Джокович и Карлос Алкарас Гарфия отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Карлос Алкарас Гарфия в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Новак Джокович превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Карлос Алкарас Гарфия сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Новак Джокович гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Новак Джокович — Карлос Алкарас Гарфия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Новак Джокович и Карлос Алкарас Гарфия сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Новак Джокович, и Карлос Алкарас Гарфия будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-856603-yu-hsiou-hsu-keysuke-saytoh-prognoz-i-stavki-ot-specialista-04-08-24/