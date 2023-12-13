Матео Баррейрос Рейес — Коусуке Огура. Прогноз, ставки на матч(05.08.24)

Матео Баррейрос Рейес — Коусуке Огура (05 августа), ставки и коэффициенты

05 августа в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Матео Баррейрос Рейес , а противостоять в этом поединке будет Коусуке Огура.



Матео Баррейрос Рейес сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 05 августа придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Коусуке Огура. По Москве данный поединок начнется в 19:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Коусуке Огура, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Матео Баррейрос Рейес — Коусуке Огура. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Матео Баррейрос Рейес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 05 августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Коусуке Огура. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 19:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Матео Баррейрос Рейес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Матео Баррейрос Рейес

В этом сезоне Матео Баррейрос Рейес показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Матео Баррейрос Рейес играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Матео Баррейрос Рейес умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Матео Баррейрос Рейес и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Матео Баррейрос Рейес будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Матео Баррейрос Рейес чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Коусуке Огура

На этом турнире Коусуке Огура играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Коусуке Огура все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Коусуке Огура не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Коусуке Огура уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Коусуке Огура на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Коусуке Огура пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Матео Баррейрос Рейес — Коусуке Огура. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Матео Баррейрос Рейес и Коусуке Огура. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Матео Баррейрос Рейес и Коусуке Огура в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Матео Баррейрос Рейес и Коусуке Огура имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Матео Баррейрос Рейес — Коусуке Огура. Прогноз, ставки на матч(05.08.24)

Матео Баррейрос Рейес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Матео Баррейрос Рейес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Матео Баррейрос Рейес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Матео Баррейрос Рейес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Матео Баррейрос Рейес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Матео Баррейрос Рейес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Матео Баррейрос Рейес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Матео Баррейрос Рейес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Коусуке Огура

Выступать в зале Коусуке Огура не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Коусуке Огура старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Коусуке Огура принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Коусуке Огура демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Коусуке Огура даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Коусуке Огура хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Матео Баррейрос Рейес — Коусуке Огура Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Матео Баррейрос Рейес и Коусуке Огура, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Матео Баррейрос Рейес и Коусуке Огура играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Матео Баррейрос Рейес, и Коусуке Огура неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Матео Баррейрос Рейес — Коусуке Огура: соперники не будут долго запрягать

Матео Баррейрос Рейес и Коусуке Огура которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Матео Баррейрос Рейес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Коусуке Огура хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Матео Баррейрос Рейес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Коусуке Огура умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Матео Баррейрос Рейес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Коусуке Огура вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Матео Баррейрос Рейес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Матео Баррейрос Рейес — Коусуке Огура. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Матео Баррейрос Рейес и Коусуке Огура сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Матео Баррейрос Рейес, и Коусуке Огура будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-857355-stefan-kozlov-ernesto-eskobedo-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chellendzher-05-08-24/