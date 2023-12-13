Вальсекки/Новакович — Джурич/Хадзимехмедович: в ожидании «эйсов»

Вальсекки/Новакович — Джурич/Хадзимехмедович (06-го августа 2024 года), ставки и коэффициенты

06-го августа 2024 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вальсекки/Новакович , а противостоять в этом поединке будет Джурич/Хадзимехмедович.



Теннисное противостояние Вальсекки/Новакович — Джурич/Хадзимехмедович пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 06-го августа 2024 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 15:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Вальсекки/Новакович является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Вальсекки/Новакович — Джурич/Хадзимехмедович. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 06-го августа 2024 года откроет его противостояние Вальсекки/Новакович — Джурич/Хадзимехмедович. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:30 по МСК, то есть до начала игры. Вальсекки/Новакович и Джурич/Хадзимехмедович отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Джурич/Хадзимехмедович может гордиться семью победами, а вот Вальсекки/Новакович имеет только пять выигранных встреч.

Вальсекки/Новакович

В этом сезоне Вальсекки/Новакович показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Вальсекки/Новакович играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Вальсекки/Новакович умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Вальсекки/Новакович и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Вальсекки/Новакович будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Вальсекки/Новакович чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Джурич/Хадзимехмедович

Нынешняя форма, которую демонстрирует Джурич/Хадзимехмедович еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Джурич/Хадзимехмедович постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Джурич/Хадзимехмедович пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Джурич/Хадзимехмедович не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Джурич/Хадзимехмедович не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Вальсекки/Новакович и Джурич/Хадзимехмедович. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Вальсекки/Новакович и Джурич/Хадзимехмедович продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Вальсекки/Новакович — Джурич/Хадзимехмедович 06-го августа 2024 года

Вальсекки/Новакович

Несмотря на внушительный возраст, Вальсекки/Новакович демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Вальсекки/Новакович гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Вальсекки/Новакович обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Вальсекки/Новакович снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Вальсекки/Новакович может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Джурич/Хадзимехмедович

На этом турнире Джурич/Хадзимехмедович играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Джурич/Хадзимехмедович какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Джурич/Хадзимехмедович уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Джурич/Хадзимехмедович много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Джурич/Хадзимехмедович сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Джурич/Хадзимехмедович не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Вальсекки/Новакович — Джурич/Хадзимехмедович Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Вальсекки/Новакович и Джурич/Хадзимехмедович. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Вальсекки/Новакович — Джурич/Хадзимехмедович: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вальсекки/Новакович имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вальсекки/Новакович и Джурич/Хадзимехмедович отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Джурич/Хадзимехмедович в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вальсекки/Новакович превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Джурич/Хадзимехмедович сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вальсекки/Новакович гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вальсекки/Новакович — Джурич/Хадзимехмедович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вальсекки/Новакович и Джурич/Хадзимехмедович букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вальсекки/Новакович и Джурич/Хадзимехмедович проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-858158-prognozy-i-stavki-na-match-uill-meyyu-rahul-sachdev-06-08-24/