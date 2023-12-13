«Вейкиянг Янг (Кит)» – «Мохамед Альсамееа (Бхр)». 09.08.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 09-го августа должен состояться бой Вейкиянг Янг (Кит) — Мохамед Альсамееа (Бхр), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 11:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Вейкиянг Янг (Кит) и Мохамед Альсамееа (Бхр) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Вейкиянг Янг (Кит) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09-го августа предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Мохамед Альсамееа (Бхр), так что вряд ли в 11:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вейкиянг Янг (Кит) — Мохамед Альсамееа (Бхр):

победа Вейкиянг Янг (Кит) – 0, ничья – 0, победа Мохамед Альсамееа (Бхр) – 0

Прогноз на матч Вейкиянг Янг (Кит) – Мохамед Альсамееа (Бхр) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го августа :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Вейкиянг Янг (Кит) станет победителем боя. Если выиграет Мохамед Альсамееа (Бхр), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Вейкиянг Янг (Кит) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Вейкиянг Янг (Кит) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Вейкиянг Янг (Кит) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Вейкиянг Янг (Кит) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Вейкиянг Янг (Кит) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Вейкиянг Янг (Кит) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Мохамед Альсамееа (Бхр) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мохамед Альсамееа (Бхр) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мохамед Альсамееа (Бхр) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мохамед Альсамееа (Бхр) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мохамед Альсамееа (Бхр) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Вейкиянг Янг (Кит) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Вейкиянг Янг (Кит) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Вейкиянг Янг (Кит) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Вейкиянг Янг (Кит) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Вейкиянг Янг (Кит) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Вейкиянг Янг (Кит) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Мохамед Альсамееа (Бхр) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Мохамед Альсамееа (Бхр) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Мохамед Альсамееа (Бхр) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Мохамед Альсамееа (Бхр) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Мохамед Альсамееа (Бхр) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Мохамед Альсамееа (Бхр) должен задуматься о своей обороне.

Вейкиянг Янг (Кит) – Мохамед Альсамееа (Бхр) 09.08.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Вейкиянг Янг (Кит) и Мохамед Альсамееа (Бхр) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Вейкиянг Янг (Кит) и Мохамед Альсамееа (Бхр) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Вейкиянг Янг (Кит) является очевидным фаворитом, ведь Мохамед Альсамееа (Бхр) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Вейкиянг Янг (Кит) — Мохамед Альсамееа (Бхр) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мохамед Альсамееа (Бхр).

Вейкиянг Янг (Кит)

Свою самую выдающуюся победу Вейкиянг Янг (Кит) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Вейкиянг Янг (Кит) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Вейкиянг Янг (Кит) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Вейкиянг Янг (Кит) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Вейкиянг Янг (Кит) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Мохамед Альсамееа (Бхр)

В данный момент Мохамед Альсамееа (Бхр) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Мохамед Альсамееа (Бхр) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Мохамед Альсамееа (Бхр) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Мохамед Альсамееа (Бхр) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Вейкиянг Янг (Кит) — Мохамед Альсамееа (Бхр). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го августа

В настоящее время Вейкиянг Янг (Кит) и Мохамед Альсамееа (Бхр) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Вейкиянг Янг (Кит) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Вейкиянг Янг (Кит) является очевидным фаворитом, ведь Мохамед Альсамееа (Бхр) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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