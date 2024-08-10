«Али Пеллегрини (США)» – «Марисса Эллис (США)». 10.08.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Али Пеллегрини (США) — Марисса Эллис (США) на 10-го августа, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Али Пеллегрини (США) и Марисса Эллис (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:00.

В 02:00 по московскому времени Али Пеллегрини (США) и Марисса Эллис (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10-го августа, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Али Пеллегрини (США) и Марисса Эллис (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Али Пеллегрини (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Али Пеллегрини (США) — Марисса Эллис (США):

победа Али Пеллегрини (США) – 0, ничья – 0, победа Марисса Эллис (США) – 0

Прогноз на матч Али Пеллегрини (США) – Марисса Эллис (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го августа :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Али Пеллегрини (США) станет победителем боя. Если выиграет Марисса Эллис (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Али Пеллегрини (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Али Пеллегрини (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Али Пеллегрини (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Али Пеллегрини (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Али Пеллегрини (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Марисса Эллис (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Марисса Эллис (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Марисса Эллис (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Марисса Эллис (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Марисса Эллис (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Али Пеллегрини (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Али Пеллегрини (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Али Пеллегрини (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Али Пеллегрини (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Али Пеллегрини (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Али Пеллегрини (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Марисса Эллис (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Марисса Эллис (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Марисса Эллис (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Марисса Эллис (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Марисса Эллис (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Марисса Эллис (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Марисса Эллис (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Али Пеллегрини (США) – Марисса Эллис (США) 10.08.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Али Пеллегрини (США) и Марисса Эллис (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Али Пеллегрини (США) и Марисса Эллис (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Али Пеллегрини (США) и Марисса Эллис (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Али Пеллегрини (США) и Марисса Эллис (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Али Пеллегрини (США) и Марисса Эллис (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Али Пеллегрини (США) выиграет бой.

На чемпионский бой Али Пеллегрини (США) — Марисса Эллис (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Марисса Эллис (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Али Пеллегрини (США)

В своей профессиональной карьере Али Пеллегрини (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Али Пеллегрини (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Али Пеллегрини (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Али Пеллегрини (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Али Пеллегрини (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Марисса Эллис (США)

На данный момент Марисса Эллис (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Марисса Эллис (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Марисса Эллис (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Марисса Эллис (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Марисса Эллис (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Али Пеллегрини (США) — Марисса Эллис (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го августа

На титульный бой Али Пеллегрини (США) — Марисса Эллис (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Али Пеллегрини (США) и Марисса Эллис (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Али Пеллегрини (США) выиграет бой.

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