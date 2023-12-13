Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Эми Жу. Прогноз, ставки на матч. ITF (09.08.24)

09-го августа 2024 года в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона , а противостоять в этом поединке будет Эми Жу.



Буквально несколько дней назад Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Эми Жу играли свои матчи, а теперь уже 09-го августа 2024 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 16:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Эми Жу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Эми Жу запланирован организаторами турнира на 09-го августа 2024 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 16:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Эми Жу встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона имеет три победы при одном поражении.

Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона

В этом сезоне Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Эми Жу

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Эми Жув шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Эми Жу играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Эми Жу держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Эми Жу демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Эми Жу находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Эми Жу. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Эми Жу являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Эми Жу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.08.24)

Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Эми Жу

Эми Жу лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Эми Жу играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Эми Жу начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Эми Жу выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Эми Жу сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Эми Жу Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Эми Жу начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Эми Жу показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Эми Жу провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Эми Жу действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Эми Жу: в ожидании «эйсов»

Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Эми Жу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Эми Жу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Эми Жу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Эми Жу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона — Эми Жу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Эми Жу букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона и Эми Жу проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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