«Габриэла Диана Фундора (США)» – «Даниэла Асенхо (Чил)». 11.08.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Габриэла Диана Фундора (США) — Даниэла Асенхо (Чил) на 11-го августа 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Габриэла Диана Фундора (США) и Даниэла Асенхо (Чил) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 04:00.

В 04:00 по московскому времени Габриэла Диана Фундора (США) и Даниэла Асенхо (Чил) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 11-го августа 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Габриэла Диана Фундора (США) и Даниэла Асенхо (Чил) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Габриэла Диана Фундора (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Габриэла Диана Фундора (США) — Даниэла Асенхо (Чил):

победа Габриэла Диана Фундора (США) – 0, ничья – 0, победа Даниэла Асенхо (Чил) – 0

Прогноз на матч Габриэла Диана Фундора (США) – Даниэла Асенхо (Чил) Бои, титульный бой, 11-го августа 2024 года :

Так как Габриэла Диана Фундора (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Даниэла Асенхо (Чил) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Габриэла Диана Фундора (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Габриэла Диана Фундора (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Габриэла Диана Фундора (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Габриэла Диана Фундора (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Габриэла Диана Фундора (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Даниэла Асенхо (Чил) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Даниэла Асенхо (Чил) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Даниэла Асенхо (Чил) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Даниэла Асенхо (Чил) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Даниэла Асенхо (Чил) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Габриэла Диана Фундора (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Габриэла Диана Фундора (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Габриэла Диана Фундора (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Габриэла Диана Фундора (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Габриэла Диана Фундора (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Габриэла Диана Фундора (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Даниэла Асенхо (Чил) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Даниэла Асенхо (Чил) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Даниэла Асенхо (Чил) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Даниэла Асенхо (Чил) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Даниэла Асенхо (Чил) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Даниэла Асенхо (Чил) должен задуматься о своей обороне.

Габриэла Диана Фундора (США) – Даниэла Асенхо (Чил) 11.08.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Габриэла Диана Фундора (США) и Даниэла Асенхо (Чил), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Габриэла Диана Фундора (США) и Даниэла Асенхо (Чил) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Габриэла Диана Фундора (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Даниэла Асенхо (Чил) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Габриэла Диана Фундора (США) легко справится с таким соперником, как Даниэла Асенхо (Чил). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Габриэла Диана Фундора (США) в данный момент сильнее, нежели Даниэла Асенхо (Чил), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Габриэла Диана Фундора (США)

Габриэла Диана Фундора (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Габриэла Диана Фундора (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Габриэла Диана Фундора (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Габриэла Диана Фундора (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Габриэла Диана Фундора (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Даниэла Асенхо (Чил)

На сегодняшний день Даниэла Асенхо (Чил) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Даниэла Асенхо (Чил) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Даниэла Асенхо (Чил) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Даниэла Асенхо (Чил) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Габриэла Диана Фундора (США) — Даниэла Асенхо (Чил). Прогноз и ставки на матч. Бои 11-го августа 2024 года

Вряд ли Габриэла Диана Фундора (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Даниэла Асенхо (Чил), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Габриэла Диана Фундора (США) будет намного сильнее, чем Даниэла Асенхо (Чил), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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