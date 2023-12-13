Браден Шик — Кристофер Ибэнкс. Прогноз, ставки на матч (11.08.24)

11 августа в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Браден Шик , а противостоять в этом поединке будет Кристофер Ибэнкс.



Судья теннисного матча Браден Шик — Кристофер Ибэнкс должен дать знак о старте игры в 17:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 11 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Браден Шик и Кристофер Ибэнкс более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Браден Шик имеет четыре победы, то Кристофер Ибэнкс может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Браден Шик — Кристофер Ибэнкс:

11 августа пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Браден Шик — Кристофер Ибэнкс. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Кристофер Ибэнкс, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Кристофер Ибэнкс выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Браден Шик

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Браден Шик находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Браден Шик является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Браден Шик умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Браден Шик обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Браден Шик может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Кристофер Ибэнкс

На этом турнире Кристофер Ибэнкс играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кристофер Ибэнкс все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кристофер Ибэнкс не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кристофер Ибэнкс уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кристофер Ибэнкс на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кристофер Ибэнкс пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Браден Шик и Кристофер Ибэнкс впервые будут встречаться между собой. Если Браден Шик уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Кристофер Ибэнкс пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Браден Шик демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Браден Шик – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Браден Шик — Кристофер Ибэнкс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.08.24)

Браден Шик

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Браден Шик проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Браден Шик в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Браден Шик больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Браден Шик уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Кристофер Ибэнкс

Кристофер Ибэнкс лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Кристофер Ибэнкс играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Кристофер Ибэнкс начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Кристофер Ибэнкс выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Кристофер Ибэнкс сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Браден Шик — Кристофер Ибэнкс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Браден Шик и Кристофер Ибэнкс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Браден Шик и Кристофер Ибэнкс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Браден Шик и Кристофер Ибэнкс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Браден Шик и Кристофер Ибэнкс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Браден Шик — Кристофер Ибэнкс: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Браден Шик имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Браден Шик и Кристофер Ибэнкс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кристофер Ибэнкс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Браден Шик превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кристофер Ибэнкс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Браден Шик гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Браден Шик — Кристофер Ибэнкс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Браден Шик и Кристофер Ибэнкс.



http://evolvegame.ru/cat1-860546-stavki-na-match-indoneziya-zhen-filippiny-zhen-prognoz-na-voleybol-ot-11-08-24/