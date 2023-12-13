Ван Вик/Хеннинг — Агафонов/Палан. Прогноз, ставки на матч (13.08.24)

13.08.2024 в 08:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ван Вик/Хеннинг , а противостоять в этом поединке будет Агафонов/Палан.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Ван Вик/Хеннинг — Агафонов/Палан, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 13.08.2024, а его начало по МСК будет в 08:05. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Ван Вик/Хеннинг. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Ван Вик/Хеннинг — Агафонов/Палан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Ван Вик/Хеннинг — Агафонов/Палан запланирован организаторами турнира на 13.08.2024, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 08:05 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Ван Вик/Хеннинг и Агафонов/Палан встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Ван Вик/Хеннинг имеет три победы при одном поражении.

Ван Вик/Хеннинг

Этот турнир Ван Вик/Хеннинг проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ван Вик/Хеннинг может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ван Вик/Хеннинг однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ван Вик/Хеннинг имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ван Вик/Хеннинг левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ван Вик/Хеннинг хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Агафонов/Палан

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Агафонов/Палан на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Агафонов/Палан демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Агафонов/Палан имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Агафонов/Палан намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Агафонов/Палан не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Агафонов/Палан будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Агафонов/Палан и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Агафонов/Палан умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Ван Вик/Хеннинг — Агафонов/Палан. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Ван Вик/Хеннинг и Агафонов/Палан. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Ван Вик/Хеннинг и Агафонов/Палан должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Ван Вик/Хеннинг — Агафонов/Палан. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.08.24)

Ван Вик/Хеннинг

Несмотря на внушительный возраст, Ван Вик/Хеннинг демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ван Вик/Хеннинг гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ван Вик/Хеннинг обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ван Вик/Хеннинг снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ван Вик/Хеннинг может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Агафонов/Палан

Этот сезон Агафонов/Палан проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Агафонов/Палан снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Агафонов/Палан слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Агафонов/Палан допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Ван Вик/Хеннинг — Агафонов/Палан Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ван Вик/Хеннинг и Агафонов/Палан аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ван Вик/Хеннинг и Агафонов/Палан обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ван Вик/Хеннинг и Агафонов/Палан постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ван Вик/Хеннинг — Агафонов/Палан: в ожидании «эйсов»

Ван Вик/Хеннинг и Агафонов/Палан которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ван Вик/Хеннинг имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Агафонов/Палан хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ван Вик/Хеннинг. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Агафонов/Палан умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ван Вик/Хеннинг довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Агафонов/Палан вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ван Вик/Хеннинг.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Вик/Хеннинг — Агафонов/Палан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ван Вик/Хеннинг и Агафонов/Палан сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ван Вик/Хеннинг, и Агафонов/Палан будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-861614-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-hazem-nav-yoris-de-loore-13-08-24/