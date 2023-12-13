Лучиана Перес Аларкон — Жюльета Лара Эстэйбл. Прогноз, ставки на матч (15.08.24)

15-го августа 2024 года в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лучиана Перес Аларкон , а противостоять в этом поединке будет Жюльета Лара Эстэйбл.



Теннисное противостояние Лучиана Перес Аларкон — Жюльета Лара Эстэйбл пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 15-го августа 2024 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 20:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Лучиана Перес Аларкон является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Лучиана Перес Аларкон — Жюльета Лара Эстэйбл. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 15-го августа 2024 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Лучиана Перес Аларкон и Жюльета Лара Эстэйбл. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 20:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Лучиана Перес Аларкон имеет на своем счету три победы, Жюльета Лара Эстэйбл может похвастаться четырьмя.

Лучиана Перес Аларкон

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Лучиана Перес Аларкон находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Лучиана Перес Аларкон является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Лучиана Перес Аларкон умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Лучиана Перес Аларкон обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Лучиана Перес Аларкон может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Жюльета Лара Эстэйбл

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Жюльета Лара Эстэйбл имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Жюльета Лара Эстэйбл демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Жюльета Лара Эстэйбл не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Жюльета Лара Эстэйбл не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Лучиана Перес Аларкон и Жюльета Лара Эстэйбл уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Лучиана Перес Аларкон — Жюльета Лара Эстэйбл. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.08.24)

Лучиана Перес Аларкон

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Лучиана Перес Аларкон проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Лучиана Перес Аларкон в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Лучиана Перес Аларкон больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Лучиана Перес Аларкон уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Жюльета Лара Эстэйбл

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Жюльета Лара Эстэйбл хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Жюльета Лара Эстэйбл никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Жюльета Лара Эстэйбл сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Жюльета Лара Эстэйбл всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Лучиана Перес Аларкон — Жюльета Лара Эстэйбл Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Лучиана Перес Аларкон и Жюльета Лара Эстэйбл аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Лучиана Перес Аларкон и Жюльета Лара Эстэйбл обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Лучиана Перес Аларкон и Жюльета Лара Эстэйбл постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Лучиана Перес Аларкон — Жюльета Лара Эстэйбл: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Лучиана Перес Аларкон и Жюльета Лара Эстэйбл из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Жюльета Лара Эстэйбл относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Жюльета Лара Эстэйбл проводит второй или третий матч. А вот Лучиана Перес Аларкон как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Лучиана Перес Аларкон, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Лучиана Перес Аларкон без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Лучиана Перес Аларкон вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лучиана Перес Аларкон — Жюльета Лара Эстэйбл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Лучиана Перес Аларкон и Жюльета Лара Эстэйбл сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Лучиана Перес Аларкон, и Жюльета Лара Эстэйбл будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-863686-chezar-krecu-fakundo-huares-prognoz-professionala-na-match-15-08-24/