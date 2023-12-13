Руби Уорд — Белл Томпсон. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (16.08.24)

16.08.2024 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Руби Уорд , а противостоять в этом поединке будет Белл Томпсон.



Так как теннисный поединок Руби Уорд — Белл Томпсон пройдет уже 16.08.2024, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 03:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Руби Уорд на тот момент намного сильнее, нежели Белл Томпсон.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Руби Уорд — Белл Томпсон:

До 16.08.2024 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Руби Уорд — Белл Томпсон вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Руби Уорд и Белл Томпсон не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 03:00 по МСК.

Руби Уорд

На данный момент Руби Уорд является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Руби Уорд однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Руби Уорд демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Руби Уорд хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Руби Уорд часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Белл Томпсон

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Белл Томпсонв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Белл Томпсон играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Белл Томпсон держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Белл Томпсон демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Белл Томпсон находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

UTR Pro Tennis Series, Руби Уорд — Белл Томпсон

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Прогноз и ставка на матч Руби Уорд — Белл Томпсон 16.08.2024

Руби Уорд

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Руби Уорд, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Руби Уорд уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Руби Уорд старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Руби Уорд, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Руби Уорд не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Руби Уорд все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Руби Уорд точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Белл Томпсон

Белл Томпсон лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Белл Томпсон играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Белл Томпсон начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Белл Томпсон выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Белл Томпсон сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Руби Уорд — Белл Томпсон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Руби Уорд и Белл Томпсон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Руби Уорд и Белл Томпсон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Руби Уорд и Белл Томпсон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Руби Уорд и Белл Томпсон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Руби Уорд — Белл Томпсон: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Руби Уорд имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Руби Уорд и Белл Томпсон отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Белл Томпсон в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Руби Уорд превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Белл Томпсон сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Руби Уорд гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Руби Уорд — Белл Томпсон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Руби Уорд и Белл Томпсон сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Руби Уорд, и Белл Томпсон будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-863830-sara-nayar-linn-serna-prognoz-professionala-16-08-24/