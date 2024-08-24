«Антонио Бушев (Бгр)» – «Хамзат Мааев (Тур)». 24.08.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 24.08.2024 состоится интересный поединок Антонио Бушев (Бгр) — Хамзат Мааев (Тур), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 20:00 по московскому времени Антонио Бушев (Бгр) и Хамзат Мааев (Тур) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 24.08.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Антонио Бушев (Бгр) и Хамзат Мааев (Тур) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Антонио Бушев (Бгр).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Антонио Бушев (Бгр) — Хамзат Мааев (Тур):

победа Антонио Бушев (Бгр) – 4.88, ничья – 65, победа Хамзат Мааев (Тур) – 1.175

Прогноз на матч Антонио Бушев (Бгр) – Хамзат Мааев (Тур) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24.08.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Антонио Бушев (Бгр) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 4.88. А котировка на то, что Хамзат Мааев (Тур) будет сильнее повысилась до 1.175.

История личных встреч

Антонио Бушев (Бгр) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Антонио Бушев (Бгр) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Антонио Бушев (Бгр) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Антонио Бушев (Бгр) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Антонио Бушев (Бгр) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Антонио Бушев (Бгр) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Антонио Бушев (Бгр) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Хамзат Мааев (Тур) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Хамзат Мааев (Тур) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Хамзат Мааев (Тур) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Хамзат Мааев (Тур) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Хамзат Мааев (Тур) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Антонио Бушев (Бгр) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Антонио Бушев (Бгр) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Антонио Бушев (Бгр) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Антонио Бушев (Бгр) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Хамзат Мааев (Тур) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Хамзат Мааев (Тур) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Хамзат Мааев (Тур) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Хамзат Мааев (Тур) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Антонио Бушев (Бгр) – Хамзат Мааев (Тур) 24.08.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Антонио Бушев (Бгр) и Хамзат Мааев (Тур). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Антонио Бушев (Бгр) и Хамзат Мааев (Тур). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Антонио Бушев (Бгр) и Хамзат Мааев (Тур) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Антонио Бушев (Бгр) и Хамзат Мааев (Тур) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Антонио Бушев (Бгр) и Хамзат Мааев (Тур), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Антонио Бушев (Бгр) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Антонио Бушев (Бгр) и Хамзат Мааев (Тур), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Хамзат Мааев (Тур) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Антонио Бушев (Бгр)

Антонио Бушев (Бгр) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Антонио Бушев (Бгр) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Антонио Бушев (Бгр) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Антонио Бушев (Бгр) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Антонио Бушев (Бгр) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Хамзат Мааев (Тур)

На сегодняшний день Хамзат Мааев (Тур) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Хамзат Мааев (Тур) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Хамзат Мааев (Тур) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Хамзат Мааев (Тур) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Антонио Бушев (Бгр) — Хамзат Мааев (Тур). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24.08.2024

В настоящее время Антонио Бушев (Бгр) и Хамзат Мааев (Тур) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Антонио Бушев (Бгр) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Антонио Бушев (Бгр) и Хамзат Мааев (Тур), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Антонио Бушев (Бгр) выиграет с помощью нокаута.

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