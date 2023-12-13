Фернанда Лабрана — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона. Прогноз, ставки на матч. ITF (23.08.24)

23-го августа в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Фернанда Лабрана , а противостоять в этом поединке будет Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона.



Теннисное противостояние Фернанда Лабрана — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 23-го августа. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 19:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Фернанда Лабрана является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фернанда Лабрана — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона:

Фернанда Лабрана имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23-го августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 19:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Фернанда Лабрана имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Фернанда Лабрана

В этом сезоне Фернанда Лабрана демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Фернанда Лабрана снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Фернанда Лабрана является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Фернанда Лабрана не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Фернанда Лабрана еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Фернанда Лабрана — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Фернанда Лабрана и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона впервые будут встречаться между собой. Если Фернанда Лабрана уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Фернанда Лабрана демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Фернанда Лабрана – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Фернанда Лабрана — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона. Прогноз, ставки на матч(23.08.24)

Фернанда Лабрана

Фернанда Лабрана не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Фернанда Лабрана любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Фернанда Лабрана умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Фернанда Лабрана не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Фернанда Лабрана умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Фернанда Лабрана — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Фернанда Лабрана и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Фернанда Лабрана и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Фернанда Лабрана и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Фернанда Лабрана и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Фернанда Лабрана — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона: кто пройдет в следующий раунд?

Фернанда Лабрана и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Фернанда Лабрана имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Фернанда Лабрана. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Фернанда Лабрана довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Фернанда Лабрана.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фернанда Лабрана — Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Фернанда Лабрана и Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Фернанда Лабрана и для Тиантоа Сара Ракотоманга Раджаона, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-867844-ivana-sebestova-valeriya-olyanovskaya-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-23-08-24/