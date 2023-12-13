«Болат Заманбеков (Каз)» – «Вальмир Галиев (Рос)». 30.08.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 30 августа должен состояться бой Болат Заманбеков (Каз) — Вальмир Галиев (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:35 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Болат Заманбеков (Каз) и Вальмир Галиев (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 15:35 по московскому времени Болат Заманбеков (Каз) и Вальмир Галиев (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 30 августа, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Болат Заманбеков (Каз) и Вальмир Галиев (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Болат Заманбеков (Каз).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Болат Заманбеков (Каз) — Вальмир Галиев (Рос):

победа Болат Заманбеков (Каз) – 0, ничья – 0, победа Вальмир Галиев (Рос) – 0

Прогноз на матч Болат Заманбеков (Каз) – Вальмир Галиев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30 августа :

Букмекерские конторы на бой Болат Заманбеков (Каз) — Вальмир Галиев (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Болат Заманбеков (Каз) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Болат Заманбеков (Каз) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Болат Заманбеков (Каз) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Болат Заманбеков (Каз) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Болат Заманбеков (Каз) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Вальмир Галиев (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Вальмир Галиев (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Вальмир Галиев (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Вальмир Галиев (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Вальмир Галиев (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Болат Заманбеков (Каз) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Болат Заманбеков (Каз) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Болат Заманбеков (Каз) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Болат Заманбеков (Каз) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Болат Заманбеков (Каз) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Болат Заманбеков (Каз) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Вальмир Галиев (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Вальмир Галиев (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Вальмир Галиев (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Вальмир Галиев (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Вальмир Галиев (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Вальмир Галиев (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Вальмир Галиев (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Болат Заманбеков (Каз) – Вальмир Галиев (Рос) 30.08.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Болат Заманбеков (Каз) и Вальмир Галиев (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Болат Заманбеков (Каз) и Вальмир Галиев (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Болат Заманбеков (Каз) и Вальмир Галиев (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Болат Заманбеков (Каз) и Вальмир Галиев (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Болат Заманбеков (Каз) и Вальмир Галиев (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Болат Заманбеков (Каз) и Вальмир Галиев (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Болат Заманбеков (Каз) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Болат Заманбеков (Каз) и Вальмир Галиев (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Вальмир Галиев (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Болат Заманбеков (Каз)

Как бы Болат Заманбеков (Каз) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Болат Заманбеков (Каз) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Болат Заманбеков (Каз) дрался на ринге только с представителями своей страны. Болат Заманбеков (Каз) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Болат Заманбеков (Каз) совершенно не работает над собственной защитой.

Вальмир Галиев (Рос)

На данный момент Вальмир Галиев (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Вальмир Галиев (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Вальмир Галиев (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Вальмир Галиев (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Вальмир Галиев (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Болат Заманбеков (Каз) — Вальмир Галиев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30 августа

В этом поединке Болат Заманбеков (Каз) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Вальмир Галиев (Рос), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Болат Заманбеков (Каз) — Вальмир Галиев (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Болат Заманбеков (Каз) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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