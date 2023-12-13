«Гот Тайпетбури (Таи)» – «Йодкитти Фиатпатум (Таи)». 06.09.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 06.09.2024 должен состояться бой Гот Тайпетбури (Таи) — Йодкитти Фиатпатум (Таи), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Гот Тайпетбури (Таи) и Йодкитти Фиатпатум (Таи) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 15:30 по московскому времени Гот Тайпетбури (Таи) и Йодкитти Фиатпатум (Таи) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 06.09.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Гот Тайпетбури (Таи) и Йодкитти Фиатпатум (Таи) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Гот Тайпетбури (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гот Тайпетбури (Таи) — Йодкитти Фиатпатум (Таи):

победа Гот Тайпетбури (Таи) – 0, ничья – 0, победа Йодкитти Фиатпатум (Таи) – 0

Прогноз на матч Гот Тайпетбури (Таи) – Йодкитти Фиатпатум (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06.09.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Гот Тайпетбури (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Йодкитти Фиатпатум (Таи), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Гот Тайпетбури (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Гот Тайпетбури (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Гот Тайпетбури (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Гот Тайпетбури (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Йодкитти Фиатпатум (Таи) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Йодкитти Фиатпатум (Таи) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Йодкитти Фиатпатум (Таи), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Йодкитти Фиатпатум (Таи) должен быть в хорошей физической форме. Йодкитти Фиатпатум (Таи) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Гот Тайпетбури (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Гот Тайпетбури (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Гот Тайпетбури (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Гот Тайпетбури (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Гот Тайпетбури (Таи) валится с ног. К тому же, Гот Тайпетбури (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Гот Тайпетбури (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Йодкитти Фиатпатум (Таи) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Йодкитти Фиатпатум (Таи) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Йодкитти Фиатпатум (Таи) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Йодкитти Фиатпатум (Таи) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Гот Тайпетбури (Таи) – Йодкитти Фиатпатум (Таи) 06.09.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Гот Тайпетбури (Таи) и Йодкитти Фиатпатум (Таи) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Гот Тайпетбури (Таи) и Йодкитти Фиатпатум (Таи) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Гот Тайпетбури (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Йодкитти Фиатпатум (Таи) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Гот Тайпетбури (Таи) будет намного сильнее, чем Йодкитти Фиатпатум (Таи), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Гот Тайпетбури (Таи) — Йодкитти Фиатпатум (Таи) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Йодкитти Фиатпатум (Таи).

Гот Тайпетбури (Таи)

На самом деле Гот Тайпетбури (Таи) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Гот Тайпетбури (Таи) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Гот Тайпетбури (Таи) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Гот Тайпетбури (Таи) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Гот Тайпетбури (Таи) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Йодкитти Фиатпатум (Таи)

Йодкитти Фиатпатум (Таи) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Йодкитти Фиатпатум (Таи) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Йодкитти Фиатпатум (Таи) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Йодкитти Фиатпатум (Таи) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Йодкитти Фиатпатум (Таи) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Гот Тайпетбури (Таи) — Йодкитти Фиатпатум (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06.09.2024

Так как Гот Тайпетбури (Таи) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Йодкитти Фиатпатум (Таи).

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Гот Тайпетбури (Таи) — Йодкитти Фиатпатум (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Йодкитти Фиатпатум (Таи) выиграет нокаутом.

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