«Осман Нурмагомедов (Рос)» – «Александр Шаблий (Рос)». 07.09.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Осман Нурмагомедов (Рос) — Александр Шаблий (Рос) на 07-го сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Осман Нурмагомедов (Рос) и Александр Шаблий (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 05:00.

Сейчас Осман Нурмагомедов (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 07-го сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Александр Шаблий (Рос), так что вряд ли в 05:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Осман Нурмагомедов (Рос) — Александр Шаблий (Рос):

победа Осман Нурмагомедов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Александр Шаблий (Рос) – 0

Прогноз на матч Осман Нурмагомедов (Рос) – Александр Шаблий (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07-го сентября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Осман Нурмагомедов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Александр Шаблий (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Осман Нурмагомедов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Осман Нурмагомедов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Осман Нурмагомедов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Осман Нурмагомедов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Осман Нурмагомедов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Осман Нурмагомедов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Александр Шаблий (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Александр Шаблий (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Александр Шаблий (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Александр Шаблий (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Александр Шаблий (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Осман Нурмагомедов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Осман Нурмагомедов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Осман Нурмагомедов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Осман Нурмагомедов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Александр Шаблий (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Александр Шаблий (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Александр Шаблий (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Александр Шаблий (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Александр Шаблий (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Александр Шаблий (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Александр Шаблий (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Осман Нурмагомедов (Рос) – Александр Шаблий (Рос) 07.09.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Осман Нурмагомедов (Рос) и Александр Шаблий (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Осман Нурмагомедов (Рос) и Александр Шаблий (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Осман Нурмагомедов (Рос) — Александр Шаблий (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Александр Шаблий (Рос) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Осман Нурмагомедов (Рос) — Александр Шаблий (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Александр Шаблий (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Осман Нурмагомедов (Рос)

Так как Осман Нурмагомедов (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Осман Нурмагомедов (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Осман Нурмагомедов (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Осман Нурмагомедов (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Александр Шаблий (Рос)

В данный момент Александр Шаблий (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Александр Шаблий (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Александр Шаблий (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Александр Шаблий (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Осман Нурмагомедов (Рос) — Александр Шаблий (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07-го сентября

В настоящее время Осман Нурмагомедов (Рос) и Александр Шаблий (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Осман Нурмагомедов (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Осман Нурмагомедов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Александр Шаблий (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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