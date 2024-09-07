«Брайан Аспегрен (Фин)» – «Энес Коллари (Шве)». 07.09.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 07 сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Брайан Аспегрен (Фин) — Энес Коллари (Шве). На ринге его участники появятся в 18:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Брайан Аспегрен (Фин) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 07 сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Брайан Аспегрен (Фин) — Энес Коллари (Шве). По Москве начало данного поединка будет в 18:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брайан Аспегрен (Фин) — Энес Коллари (Шве):

победа Брайан Аспегрен (Фин) – 0, ничья – 0, победа Энес Коллари (Шве) – 0

Прогноз на матч Брайан Аспегрен (Фин) – Энес Коллари (Шве) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07 сентября :

Из-за того, что все ставят на то, что Брайан Аспегрен (Фин) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Энес Коллари (Шве) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Брайан Аспегрен (Фин) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Брайан Аспегрен (Фин) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Брайан Аспегрен (Фин) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Брайан Аспегрен (Фин) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Энес Коллари (Шве) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Энес Коллари (Шве) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Энес Коллари (Шве) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Энес Коллари (Шве) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Энес Коллари (Шве) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Брайан Аспегрен (Фин) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Брайан Аспегрен (Фин) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Брайан Аспегрен (Фин) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Брайан Аспегрен (Фин) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Энес Коллари (Шве) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Энес Коллари (Шве) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Энес Коллари (Шве) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Энес Коллари (Шве) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Энес Коллари (Шве) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Энес Коллари (Шве) должен задуматься о своей обороне.

Брайан Аспегрен (Фин) – Энес Коллари (Шве) 07.09.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Брайан Аспегрен (Фин) и Энес Коллари (Шве). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Брайан Аспегрен (Фин) и Энес Коллари (Шве). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Брайан Аспегрен (Фин) и Энес Коллари (Шве) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Брайан Аспегрен (Фин) и Энес Коллари (Шве) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Брайан Аспегрен (Фин) сейчас находится на пике формы, так что Энес Коллари (Шве) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Брайан Аспегрен (Фин).

Спортивные прогнозисты считают, что Брайан Аспегрен (Фин) в данный момент сильнее, нежели Энес Коллари (Шве), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Брайан Аспегрен (Фин)

В своей профессиональной карьере Брайан Аспегрен (Фин) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Брайан Аспегрен (Фин) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Брайан Аспегрен (Фин) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Брайан Аспегрен (Фин) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Брайан Аспегрен (Фин) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Энес Коллари (Шве)

В своей карьере Энес Коллари (Шве) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Энес Коллари (Шве) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Энес Коллари (Шве) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Энес Коллари (Шве) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Брайан Аспегрен (Фин) — Энес Коллари (Шве). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07 сентября

В настоящее время Брайан Аспегрен (Фин) и Энес Коллари (Шве) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Брайан Аспегрен (Фин) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Брайан Аспегрен (Фин) и Энес Коллари (Шве), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Брайан Аспегрен (Фин) выиграет с помощью нокаута.

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