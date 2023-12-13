«Джейми Кордеро (Гер)» – «Милан Дателинка (Свк)». 07.09.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 07 сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джейми Кордеро (Гер) — Милан Дателинка (Свк). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джейми Кордеро (Гер) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джейми Кордеро (Гер) — Милан Дателинка (Свк) пройдет 07 сентября, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джейми Кордеро (Гер) имеет две победы нокаутом, а Милан Дателинка (Свк) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейми Кордеро (Гер) — Милан Дателинка (Свк):

победа Джейми Кордеро (Гер) – 0, ничья – 0, победа Милан Дателинка (Свк) – 0

Прогноз на матч Джейми Кордеро (Гер) – Милан Дателинка (Свк) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07 сентября :

Так как Джейми Кордеро (Гер) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Милан Дателинка (Свк) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Джейми Кордеро (Гер) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джейми Кордеро (Гер) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джейми Кордеро (Гер) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джейми Кордеро (Гер) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джейми Кордеро (Гер) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джейми Кордеро (Гер) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джейми Кордеро (Гер) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Милан Дателинка (Свк) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Милан Дателинка (Свк) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Милан Дателинка (Свк) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Милан Дателинка (Свк) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Милан Дателинка (Свк) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Джейми Кордеро (Гер) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джейми Кордеро (Гер) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джейми Кордеро (Гер) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джейми Кордеро (Гер) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джейми Кордеро (Гер) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Милан Дателинка (Свк) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Милан Дателинка (Свк) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Милан Дателинка (Свк) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Милан Дателинка (Свк) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Милан Дателинка (Свк), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джейми Кордеро (Гер) – Милан Дателинка (Свк) 07.09.24

Появление на ринге таких бойцов, как Джейми Кордеро (Гер) и Милан Дателинка (Свк) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джейми Кордеро (Гер) и Милан Дателинка (Свк). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Джейми Кордеро (Гер) и Милан Дателинка (Свк) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джейми Кордеро (Гер) и Милан Дателинка (Свк) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джейми Кордеро (Гер) и Милан Дателинка (Свк) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джейми Кордеро (Гер) — Милан Дателинка (Свк) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джейми Кордеро (Гер) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Джейми Кордеро (Гер) — Милан Дателинка (Свк) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Милан Дателинка (Свк), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джейми Кордеро (Гер)

Как бы Джейми Кордеро (Гер) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Джейми Кордеро (Гер) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Джейми Кордеро (Гер) дрался на ринге только с представителями своей страны. Джейми Кордеро (Гер) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Джейми Кордеро (Гер) совершенно не работает над собственной защитой.

Милан Дателинка (Свк)

Милан Дателинка (Свк) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Милан Дателинка (Свк) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Милан Дателинка (Свк) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Милан Дателинка (Свк) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Милан Дателинка (Свк) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Джейми Кордеро (Гер) — Милан Дателинка (Свк). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07 сентября

В настоящее время Джейми Кордеро (Гер) и Милан Дателинка (Свк) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Джейми Кордеро (Гер) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джейми Кордеро (Гер) и Милан Дателинка (Свк), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джейми Кордеро (Гер) выиграет бой.

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