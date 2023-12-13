«Морган Селламуту (Вел)» – «Харли Коллисон (Вел)». 07.09.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Морган Селламуту (Вел) — Харли Коллисон (Вел) на 07-го сентября 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Морган Селламуту (Вел) и Харли Коллисон (Вел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:00.

До 07-го сентября 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Морган Селламуту (Вел) — Харли Коллисон (Вел). Это будет продолжаться вплоть до 21:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Морган Селламуту (Вел) — Харли Коллисон (Вел):

победа Морган Селламуту (Вел) – 1.286, ничья – 17, победа Харли Коллисон (Вел) – 4.05

Прогноз на матч Морган Селламуту (Вел) – Харли Коллисон (Вел) Бои, титульный бой, 07-го сентября 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Морган Селламуту (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.286. А котировка на то, что Харли Коллисон (Вел) будет сильнее повысилась до 4.05.

История личных встреч

На профессиональном ринге Морган Селламуту (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Морган Селламуту (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Морган Селламуту (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Морган Селламуту (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Морган Селламуту (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Харли Коллисон (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Харли Коллисон (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Харли Коллисон (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Харли Коллисон (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Харли Коллисон (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Морган Селламуту (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Морган Селламуту (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Морган Селламуту (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Морган Селламуту (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Морган Селламуту (Вел) валится с ног. К тому же, Морган Селламуту (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Морган Селламуту (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Харли Коллисон (Вел) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Харли Коллисон (Вел) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Харли Коллисон (Вел) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Харли Коллисон (Вел) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Харли Коллисон (Вел) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Харли Коллисон (Вел) должен задуматься о своей обороне.

Морган Селламуту (Вел) – Харли Коллисон (Вел) 07.09.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Морган Селламуту (Вел) и Харли Коллисон (Вел). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Морган Селламуту (Вел) и Харли Коллисон (Вел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Морган Селламуту (Вел) и Харли Коллисон (Вел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Морган Селламуту (Вел) и Харли Коллисон (Вел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Морган Селламуту (Вел) и Харли Коллисон (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Морган Селламуту (Вел) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Морган Селламуту (Вел) и Харли Коллисон (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Харли Коллисон (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Морган Селламуту (Вел)

Морган Селламуту (Вел) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Морган Селламуту (Вел) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Морган Селламуту (Вел) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Морган Селламуту (Вел) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Морган Селламуту (Вел) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Харли Коллисон (Вел)

Последний раз Харли Коллисон (Вел) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Харли Коллисон (Вел) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Харли Коллисон (Вел) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Харли Коллисон (Вел) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Харли Коллисон (Вел)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Харли Коллисон (Вел) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Морган Селламуту (Вел) — Харли Коллисон (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 07-го сентября 2024 года

В настоящее время Морган Селламуту (Вел) и Харли Коллисон (Вел) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Морган Селламуту (Вел) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Морган Селламуту (Вел) легко справится с таким соперником, как Харли Коллисон (Вел). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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