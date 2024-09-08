«Эллиот Уэйл (Анг)» – «Ллойд Жермен (Вел)». 08.09.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08-го сентября 2024 года должен состояться бой Эллиот Уэйл (Анг) — Ллойд Жермен (Вел), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Эллиот Уэйл (Анг) и Ллойд Жермен (Вел) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Эллиот Уэйл (Анг) — Ллойд Жермен (Вел) пройдет 08-го сентября 2024 года, и можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Эллиот Уэйл (Анг) имеет две победы нокаутом, а Ллойд Жермен (Вел) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эллиот Уэйл (Анг) — Ллойд Жермен (Вел):

победа Эллиот Уэйл (Анг) – 1.231, ничья – 20, победа Ллойд Жермен (Вел) – 5.11

Прогноз на матч Эллиот Уэйл (Анг) – Ллойд Жермен (Вел) Бои, титульный бой, 08-го сентября 2024 года :

Так как Эллиот Уэйл (Анг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.231. В то же время Ллойд Жермен (Вел) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 5.11.

История личных встреч

Эллиот Уэйл (Анг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Эллиот Уэйл (Анг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Эллиот Уэйл (Анг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Эллиот Уэйл (Анг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Эллиот Уэйл (Анг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Эллиот Уэйл (Анг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Эллиот Уэйл (Анг) может и не устоять на ногах.

Ллойд Жермен (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ллойд Жермен (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ллойд Жермен (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ллойд Жермен (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Ллойд Жермен (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Эллиот Уэйл (Анг) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Эллиот Уэйл (Анг) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Эллиот Уэйл (Анг) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Эллиот Уэйл (Анг) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Эллиот Уэйл (Анг) валится с ног. К тому же, Эллиот Уэйл (Анг) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Эллиот Уэйл (Анг) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Ллойд Жермен (Вел) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ллойд Жермен (Вел) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ллойд Жермен (Вел) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ллойд Жермен (Вел) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ллойд Жермен (Вел), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Эллиот Уэйл (Анг) – Ллойд Жермен (Вел) 08.09.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Эллиот Уэйл (Анг) и Ллойд Жермен (Вел). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Эллиот Уэйл (Анг) и Ллойд Жермен (Вел) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Эллиот Уэйл (Анг) и Ллойд Жермен (Вел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Эллиот Уэйл (Анг) и Ллойд Жермен (Вел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Эллиот Уэйл (Анг) и Ллойд Жермен (Вел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эллиот Уэйл (Анг) легко справится с таким соперником, как Ллойд Жермен (Вел). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эллиот Уэйл (Анг) и Ллойд Жермен (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Ллойд Жермен (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эллиот Уэйл (Анг)

В своей профессиональной карьере Эллиот Уэйл (Анг) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Эллиот Уэйл (Анг) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Эллиот Уэйл (Анг) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Эллиот Уэйл (Анг) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Эллиот Уэйл (Анг) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Ллойд Жермен (Вел)

Ллойд Жермен (Вел) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Ллойд Жермен (Вел) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Ллойд Жермен (Вел) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Ллойд Жермен (Вел) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Ллойд Жермен (Вел) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Эллиот Уэйл (Анг) — Ллойд Жермен (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 08-го сентября 2024 года

В этом поединке Эллиот Уэйл (Анг) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Ллойд Жермен (Вел), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Эллиот Уэйл (Анг) и Ллойд Жермен (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Эллиот Уэйл (Анг) выиграет бой.

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