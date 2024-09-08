«Чадд Коллинз (Авс)» – «Ютаро Асахи (Япо)». 08.09.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 08.09.2024 состоится интересный поединок Чадд Коллинз (Авс) — Ютаро Асахи (Япо), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 07:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 08.09.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Чадд Коллинз (Авс) — Ютаро Асахи (Япо). По Москве начало данного поединка будет в 07:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чадд Коллинз (Авс) — Ютаро Асахи (Япо):

победа Чадд Коллинз (Авс) – 0, ничья – 0, победа Ютаро Асахи (Япо) – 0

Прогноз на матч Чадд Коллинз (Авс) – Ютаро Асахи (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08.09.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Чадд Коллинз (Авс) станет победителем боя. Если выиграет Ютаро Асахи (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Чадд Коллинз (Авс) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Чадд Коллинз (Авс) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Чадд Коллинз (Авс) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Чадд Коллинз (Авс) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Чадд Коллинз (Авс) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Чадд Коллинз (Авс) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Ютаро Асахи (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ютаро Асахи (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ютаро Асахи (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ютаро Асахи (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Ютаро Асахи (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Чадд Коллинз (Авс) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Чадд Коллинз (Авс) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Чадд Коллинз (Авс) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Чадд Коллинз (Авс) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Ютаро Асахи (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Ютаро Асахи (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Ютаро Асахи (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Ютаро Асахи (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Ютаро Асахи (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Ютаро Асахи (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Ютаро Асахи (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Чадд Коллинз (Авс) – Ютаро Асахи (Япо) 08.09.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Чадд Коллинз (Авс) и Ютаро Асахи (Япо). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Чадд Коллинз (Авс) и Ютаро Асахи (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Чадд Коллинз (Авс) и Ютаро Асахи (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Чадд Коллинз (Авс) и Ютаро Асахи (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Чадд Коллинз (Авс) и Ютаро Асахи (Япо) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Чадд Коллинз (Авс) и Ютаро Асахи (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Ютаро Асахи (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Чадд Коллинз (Авс)

Чадд Коллинз (Авс) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Чадд Коллинз (Авс) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Чадд Коллинз (Авс) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Чадд Коллинз (Авс) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Чадд Коллинз (Авс) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Ютаро Асахи (Япо)

Прошлый бой Ютаро Асахи (Япо) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Ютаро Асахи (Япо) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Ютаро Асахи (Япо) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Ютаро Асахи (Япо) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Чадд Коллинз (Авс) — Ютаро Асахи (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08.09.2024

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Чадд Коллинз (Авс) — Ютаро Асахи (Япо) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Чадд Коллинз (Авс) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Чадд Коллинз (Авс) — Ютаро Асахи (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Чадд Коллинз (Авс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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