«Нурболат Абу (Каз)» – «Ильмади Исраилов (Рос)». 13.09.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Нурболат Абу (Каз) — Ильмади Исраилов (Рос) на 13.09.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Нурболат Абу (Каз) и Ильмади Исраилов (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:10.

Стало известно, что именно 13.09.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Нурболат Абу (Каз) — Ильмади Исраилов (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 21:10, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нурболат Абу (Каз) — Ильмади Исраилов (Рос):

победа Нурболат Абу (Каз) – 0, ничья – 0, победа Ильмади Исраилов (Рос) – 0

Прогноз на матч Нурболат Абу (Каз) – Ильмади Исраилов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13.09.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Нурболат Абу (Каз) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Ильмади Исраилов (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Нурболат Абу (Каз) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Нурболат Абу (Каз) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Нурболат Абу (Каз) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Нурболат Абу (Каз) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Нурболат Абу (Каз) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Ильмади Исраилов (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ильмади Исраилов (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ильмади Исраилов (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ильмади Исраилов (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Ильмади Исраилов (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Нурболат Абу (Каз) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Нурболат Абу (Каз) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Нурболат Абу (Каз) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Нурболат Абу (Каз) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Нурболат Абу (Каз) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Ильмади Исраилов (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ильмади Исраилов (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ильмади Исраилов (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ильмади Исраилов (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ильмади Исраилов (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ильмади Исраилов (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Нурболат Абу (Каз) – Ильмади Исраилов (Рос) 13.09.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Нурболат Абу (Каз) и Ильмади Исраилов (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Нурболат Абу (Каз) и Ильмади Исраилов (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Нурболат Абу (Каз) и Ильмади Исраилов (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Нурболат Абу (Каз) и Ильмади Исраилов (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Нурболат Абу (Каз) легко справится с таким соперником, как Ильмади Исраилов (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Нурболат Абу (Каз) — Ильмади Исраилов (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Ильмади Исраилов (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Нурболат Абу (Каз)

Так как Нурболат Абу (Каз) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Нурболат Абу (Каз) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Нурболат Абу (Каз) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Нурболат Абу (Каз) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Ильмади Исраилов (Рос)

Последний раз Ильмади Исраилов (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Ильмади Исраилов (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Ильмади Исраилов (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Ильмади Исраилов (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Ильмади Исраилов (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Ильмади Исраилов (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Нурболат Абу (Каз) — Ильмади Исраилов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13.09.2024

На титульный бой Нурболат Абу (Каз) — Ильмади Исраилов (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Нурболат Абу (Каз) — Ильмади Исраилов (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Нурболат Абу (Каз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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