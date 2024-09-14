«Мариуш Йоняк (Пол)» – «Ислам Джабраилов (Гер)». 14.09.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Мариуш Йоняк (Пол) — Ислам Джабраилов (Гер) на 14-го сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Мариуш Йоняк (Пол) и Ислам Джабраилов (Гер) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

Стало известно, что именно 14-го сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Мариуш Йоняк (Пол) — Ислам Джабраилов (Гер). По Москве начало данного поединка будет в 23:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мариуш Йоняк (Пол) — Ислам Джабраилов (Гер):

победа Мариуш Йоняк (Пол) – 0, ничья – 0, победа Ислам Джабраилов (Гер) – 0

Прогноз на матч Мариуш Йоняк (Пол) – Ислам Джабраилов (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14-го сентября :

Так как Мариуш Йоняк (Пол) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Ислам Джабраилов (Гер) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мариуш Йоняк (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мариуш Йоняк (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мариуш Йоняк (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мариуш Йоняк (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мариуш Йоняк (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мариуш Йоняк (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Ислам Джабраилов (Гер) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ислам Джабраилов (Гер) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ислам Джабраилов (Гер) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ислам Джабраилов (Гер) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ислам Джабраилов (Гер) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Мариуш Йоняк (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мариуш Йоняк (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мариуш Йоняк (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мариуш Йоняк (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мариуш Йоняк (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мариуш Йоняк (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Ислам Джабраилов (Гер) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ислам Джабраилов (Гер) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ислам Джабраилов (Гер) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ислам Джабраилов (Гер) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ислам Джабраилов (Гер), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Мариуш Йоняк (Пол) – Ислам Джабраилов (Гер) 14.09.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Мариуш Йоняк (Пол) и Ислам Джабраилов (Гер). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Мариуш Йоняк (Пол) и Ислам Джабраилов (Гер). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Мариуш Йоняк (Пол) и Ислам Джабраилов (Гер) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Мариуш Йоняк (Пол) и Ислам Джабраилов (Гер) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Мариуш Йоняк (Пол) — Ислам Джабраилов (Гер) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Мариуш Йоняк (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Мариуш Йоняк (Пол) — Ислам Джабраилов (Гер) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Ислам Джабраилов (Гер), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Мариуш Йоняк (Пол)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Мариуш Йоняк (Пол) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Мариуш Йоняк (Пол) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Мариуш Йоняк (Пол) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Мариуш Йоняк (Пол) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Ислам Джабраилов (Гер)

Уже несколько лет Ислам Джабраилов (Гер) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Ислам Джабраилов (Гер) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Ислам Джабраилов (Гер) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Мариуш Йоняк (Пол) — Ислам Джабраилов (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14-го сентября

В настоящее время Мариуш Йоняк (Пол) и Ислам Джабраилов (Гер) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Мариуш Йоняк (Пол) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Мариуш Йоняк (Пол) — Ислам Джабраилов (Гер) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Ислам Джабраилов (Гер) выиграет нокаутом.

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