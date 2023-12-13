Япония 3×3 (23) — Литва 3×3 (23): хозяева разберутся с новичком

Прогноз и ставка на матч Япония 3×3 (23) — Литва 3×3 (23) 15-го сентября 2024 года

15-го сентября 2024 года в 09:55 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Мира до 23 лет 3х3, в котором на своей площадке местный клуб Япония 3×3 (23) примет соперника по национальному первенству Литва 3×3 (23).



В 09:55 по Москве болельщики баскетбольных клубов Япония 3×3 (23) и Литва 3×3 (23) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 15-го сентября 2024 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Литва 3×3 (23) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Япония 3×3 (23) — Литва 3×3 (23). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Япония 3×3 (23) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Литва 3×3 (23). Данный поединок будет сыгран 15-го сентября 2024 года, а по московскому времени его начало состоится в 09:55. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Литва 3×3 (23) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Япония 3×3 (23)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Япония 3×3 (23) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Япония 3×3 (23) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Япония 3×3 (23) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Литва 3×3 (23)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Литва 3×3 (23) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Литва 3×3 (23) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Литва 3×3 (23) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Кубок Мира до 23 лет 3х3, Япония 3×3 (23) — Литва 3×3 (23)

Главный тренер баскетбольного клуба Япония 3×3 (23) пообещал, что 15-го сентября 2024 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 09:55 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Литва 3×3 (23). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Япония 3×3 (23) — Литва 3×3 (23) (15-го сентября 2024 года), ставки и коэффициенты

Япония 3×3 (23)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Япония 3×3 (23) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Япония 3×3 (23) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Япония 3×3 (23) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Япония 3×3 (23) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Литва 3×3 (23)

После того, как баскетбольный клуб Литва 3×3 (23) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Литва 3×3 (23) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Литва 3×3 (23) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Япония 3×3 (23) — Литва 3×3 (23) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 15-го сентября 2024 года, и в его рамках состоится поединок Япония 3×3 (23) — Литва 3×3 (23). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 09:55 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Япония 3×3 (23) — Литва 3×3 (23): хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Япония 3×3 (23) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Япония 3×3 (23) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Япония 3×3 (23) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Литва 3×3 (23) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Литва 3×3 (23) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Литва 3×3 (23) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Литва 3×3 (23) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Япония 3×3 (23) — Литва 3×3 (23). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Япония 3×3 (23) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Япония 3×3 (23) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Япония 3×3 (23) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Литва 3×3 (23) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Литва 3×3 (23) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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