«Коннор Паттерсон (Анг)» – «Ян Масек (Чех)». 20.09.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20 сентября состоится интересный поединок Коннор Паттерсон (Анг) — Ян Масек (Чех), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:45 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 19:45 по московскому времени Коннор Паттерсон (Анг) и Ян Масек (Чех) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Коннор Паттерсон (Анг) и Ян Масек (Чех) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Коннор Паттерсон (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коннор Паттерсон (Анг) — Ян Масек (Чех):

победа Коннор Паттерсон (Анг) – 0, ничья – 0, победа Ян Масек (Чех) – 0

Прогноз на матч Коннор Паттерсон (Анг) – Ян Масек (Чех) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 сентября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Коннор Паттерсон (Анг) станет победителем боя. Если выиграет Ян Масек (Чех), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Коннор Паттерсон (Анг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Коннор Паттерсон (Анг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Коннор Паттерсон (Анг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Коннор Паттерсон (Анг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Коннор Паттерсон (Анг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Коннор Паттерсон (Анг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Коннор Паттерсон (Анг) может и не устоять на ногах.

Ян Масек (Чех) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ян Масек (Чех) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ян Масек (Чех), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ян Масек (Чех) должен быть в хорошей физической форме. Ян Масек (Чех) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Коннор Паттерсон (Анг) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Коннор Паттерсон (Анг) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Коннор Паттерсон (Анг) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Коннор Паттерсон (Анг) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Коннор Паттерсон (Анг) валится с ног. К тому же, Коннор Паттерсон (Анг) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Коннор Паттерсон (Анг) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Ян Масек (Чех) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Ян Масек (Чех) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Ян Масек (Чех) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Ян Масек (Чех) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Коннор Паттерсон (Анг) – Ян Масек (Чех) 20.09.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Коннор Паттерсон (Анг) и Ян Масек (Чех). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Коннор Паттерсон (Анг) и Ян Масек (Чех) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Коннор Паттерсон (Анг) и Ян Масек (Чех) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Коннор Паттерсон (Анг) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Ян Масек (Чех) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Коннор Паттерсон (Анг) и Ян Масек (Чех), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Коннор Паттерсон (Анг) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Коннор Паттерсон (Анг) и Ян Масек (Чех), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Ян Масек (Чех) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Коннор Паттерсон (Анг)

Свою самую выдающуюся победу Коннор Паттерсон (Анг) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Коннор Паттерсон (Анг) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Коннор Паттерсон (Анг) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Коннор Паттерсон (Анг) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Коннор Паттерсон (Анг) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Ян Масек (Чех)

В своей карьере Ян Масек (Чех) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Ян Масек (Чех) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Ян Масек (Чех) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Ян Масек (Чех) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Коннор Паттерсон (Анг) — Ян Масек (Чех). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 сентября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Коннор Паттерсон (Анг) — Ян Масек (Чех) собираются ставить на то, что сильнее будет Коннор Паттерсон (Анг), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Коннор Паттерсон (Анг) и Ян Масек (Чех), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Коннор Паттерсон (Анг) выиграет бой.

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