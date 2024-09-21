«Младен Брестовач (Хор)» – «Карим Диан (Фра)». 21.09.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 21-го сентября состоится интересный поединок Младен Брестовач (Хор) — Карим Диан (Фра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Младен Брестовач (Хор) обладает несколькими чемпионскими титулами и 21-го сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Карим Диан (Фра), так что вряд ли в 22:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Младен Брестовач (Хор) — Карим Диан (Фра):

победа Младен Брестовач (Хор) – 0, ничья – 0, победа Карим Диан (Фра) – 0

Прогноз на матч Младен Брестовач (Хор) – Карим Диан (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21-го сентября :

Букмекерские конторы на бой Младен Брестовач (Хор) — Карим Диан (Фра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Младен Брестовач (Хор) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Младен Брестовач (Хор) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Младен Брестовач (Хор) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Младен Брестовач (Хор) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Младен Брестовач (Хор) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Младен Брестовач (Хор) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Младен Брестовач (Хор) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Карим Диан (Фра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Карим Диан (Фра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Карим Диан (Фра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Карим Диан (Фра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Карим Диан (Фра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Младен Брестовач (Хор) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Младен Брестовач (Хор) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Младен Брестовач (Хор) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Младен Брестовач (Хор) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Младен Брестовач (Хор) валится с ног. К тому же, Младен Брестовач (Хор) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Младен Брестовач (Хор) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Карим Диан (Фра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Карим Диан (Фра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Карим Диан (Фра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Карим Диан (Фра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Младен Брестовач (Хор) – Карим Диан (Фра) 21.09.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Младен Брестовач (Хор) и Карим Диан (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Младен Брестовач (Хор) и Карим Диан (Фра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Младен Брестовач (Хор) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Карим Диан (Фра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Младен Брестовач (Хор) — Карим Диан (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Младен Брестовач (Хор) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Младен Брестовач (Хор) в данный момент сильнее, нежели Карим Диан (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Младен Брестовач (Хор)

Так как Младен Брестовач (Хор) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Младен Брестовач (Хор) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Младен Брестовач (Хор) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Младен Брестовач (Хор) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Карим Диан (Фра)

Прошлый бой Карим Диан (Фра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Карим Диан (Фра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Карим Диан (Фра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Карим Диан (Фра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Младен Брестовач (Хор) — Карим Диан (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21-го сентября

Несмотря на то, что Младен Брестовач (Хор) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Карим Диан (Фра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Младен Брестовач (Хор) — Карим Диан (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Младен Брестовач (Хор) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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