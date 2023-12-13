Кастаньола/Фондриест — Альабдуллах/Альшати. Прогноз, ставки на матч. ITF (24.09.24)

24-го сентября 2024 года в 14:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кастаньола/Фондриест , а противостоять в этом поединке будет Альабдуллах/Альшати.



Кастаньола/Фондриест сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 24-го сентября 2024 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Альабдуллах/Альшати. По Москве данный поединок начнется в 14:35. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Альабдуллах/Альшати, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кастаньола/Фондриест — Альабдуллах/Альшати:

Кастаньола/Фондриест имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 24-го сентября 2024 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Альабдуллах/Альшати. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:35. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Кастаньола/Фондриест имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Кастаньола/Фондриест

Этот турнир Кастаньола/Фондриест проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Кастаньола/Фондриест может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Кастаньола/Фондриест однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Кастаньола/Фондриест имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Кастаньола/Фондриест левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Кастаньола/Фондриест хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Альабдуллах/Альшати

Нынешняя форма, которую демонстрирует Альабдуллах/Альшати еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Альабдуллах/Альшати постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Альабдуллах/Альшати пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Альабдуллах/Альшати не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Альабдуллах/Альшати не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Кастаньола/Фондриест — Альабдуллах/Альшати

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Кастаньола/Фондриест и Альабдуллах/Альшати уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Кастаньола/Фондриест — Альабдуллах/Альшати. Прогноз, ставки на матч(24.09.24)

Кастаньола/Фондриест

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Кастаньола/Фондриест выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Кастаньола/Фондриест всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Кастаньола/Фондриест уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Кастаньола/Фондриест занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Кастаньола/Фондриест больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Кастаньола/Фондриест имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Альабдуллах/Альшати

Несмотря на свой молодой возраст, Альабдуллах/Альшати демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Альабдуллах/Альшати уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Альабдуллах/Альшати станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Альабдуллах/Альшати, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Альабдуллах/Альшати умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Альабдуллах/Альшати имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Кастаньола/Фондриест — Альабдуллах/Альшати Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Кастаньола/Фондриест и Альабдуллах/Альшати. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Кастаньола/Фондриест — Альабдуллах/Альшати: порядок побьёт класс

Кастаньола/Фондриест и Альабдуллах/Альшати которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кастаньола/Фондриест имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Альабдуллах/Альшати хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кастаньола/Фондриест. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Альабдуллах/Альшати умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кастаньола/Фондриест довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Альабдуллах/Альшати вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кастаньола/Фондриест.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кастаньола/Фондриест — Альабдуллах/Альшати. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Кастаньола/Фондриест и Альабдуллах/Альшати, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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