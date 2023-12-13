«Жанибек Алимханулы (Каз)» – «Андрей Михайлович (Н.Зел)». 04.10.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 04.10.2024 должен состояться бой Жанибек Алимханулы (Каз) — Андрей Михайлович (Н.Зел), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 16:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Жанибек Алимханулы (Каз) и Андрей Михайлович (Н.Зел) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Жанибек Алимханулы (Каз) обладает несколькими чемпионскими титулами и 04.10.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Андрей Михайлович (Н.Зел), так что вряд ли в 16:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жанибек Алимханулы (Каз) — Андрей Михайлович (Н.Зел):

победа Жанибек Алимханулы (Каз) – 1.1, ничья – 21, победа Андрей Михайлович (Н.Зел) – 7.47

Прогноз на матч Жанибек Алимханулы (Каз) – Андрей Михайлович (Н.Зел) Бои, титульный бой, 04.10.2024 :

По коэффициенту 1.1 ставить на то, что выиграет Жанибек Алимханулы (Каз) не очень выгодно, а вот Андрей Михайлович (Н.Зел) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 7.47.

История личных встреч

На данный момент Жанибек Алимханулы (Каз) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Жанибек Алимханулы (Каз) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Жанибек Алимханулы (Каз) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Жанибек Алимханулы (Каз) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Андрей Михайлович (Н.Зел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Андрей Михайлович (Н.Зел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Андрей Михайлович (Н.Зел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Андрей Михайлович (Н.Зел) должен быть в хорошей физической форме. Андрей Михайлович (Н.Зел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Жанибек Алимханулы (Каз) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Жанибек Алимханулы (Каз) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Жанибек Алимханулы (Каз) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Жанибек Алимханулы (Каз) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Жанибек Алимханулы (Каз) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Андрей Михайлович (Н.Зел) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Андрей Михайлович (Н.Зел) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Андрей Михайлович (Н.Зел) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Андрей Михайлович (Н.Зел) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Андрей Михайлович (Н.Зел) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Жанибек Алимханулы (Каз) – Андрей Михайлович (Н.Зел) 04.10.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Жанибек Алимханулы (Каз) и Андрей Михайлович (Н.Зел). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Жанибек Алимханулы (Каз) и Андрей Михайлович (Н.Зел) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Жанибек Алимханулы (Каз) и Андрей Михайлович (Н.Зел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Жанибек Алимханулы (Каз) и Андрей Михайлович (Н.Зел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Жанибек Алимханулы (Каз) и Андрей Михайлович (Н.Зел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Жанибек Алимханулы (Каз) и Андрей Михайлович (Н.Зел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Жанибек Алимханулы (Каз) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Жанибек Алимханулы (Каз) в данный момент сильнее, нежели Андрей Михайлович (Н.Зел), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Жанибек Алимханулы (Каз)

Так как Жанибек Алимханулы (Каз) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Жанибек Алимханулы (Каз) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Жанибек Алимханулы (Каз) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Жанибек Алимханулы (Каз) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Андрей Михайлович (Н.Зел)

В своей карьере Андрей Михайлович (Н.Зел) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Андрей Михайлович (Н.Зел) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Андрей Михайлович (Н.Зел) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Андрей Михайлович (Н.Зел) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Жанибек Алимханулы (Каз) — Андрей Михайлович (Н.Зел). Прогноз и ставки на матч. Бои 04.10.2024

Так как Жанибек Алимханулы (Каз) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Андрей Михайлович (Н.Зел).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Жанибек Алимханулы (Каз) и Андрей Михайлович (Н.Зел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Жанибек Алимханулы (Каз) выиграет с помощью нокаута.

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