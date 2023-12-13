Бастиансен/Вассерманн — Винделкен/Хэндс. Прогноз, ставки на матч(03.10.24)

Прогноз и ставка на матч Бастиансен/Вассерманн — Винделкен/Хэндс 03 октября

03 октября в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бастиансен/Вассерманн , а противостоять в этом поединке будет Винделкен/Хэндс.



Бастиансен/Вассерманн сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 03 октября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Винделкен/Хэндс. По Москве данный поединок начнется в 15:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Винделкен/Хэндс, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Бастиансен/Вассерманн — Винделкен/Хэндс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 15:30 по Москве Бастиансен/Вассерманн выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Винделкен/Хэндс. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 03 октября. Бастиансен/Вассерманн не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бастиансен/Вассерманн

Пока Бастиансен/Вассерманн не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Бастиансен/Вассерманн находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Бастиансен/Вассерманн будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Бастиансен/Вассерманн довольно неплохо играет на данном покрытии.



Винделкен/Хэндс

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Винделкен/Хэндсв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Винделкен/Хэндс играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Винделкен/Хэндс держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Винделкен/Хэндс демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Винделкен/Хэндс находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Бастиансен/Вассерманн — Винделкен/Хэндс. Прогноз, ставки на матч(03.10.24)

Бастиансен/Вассерманн

К данному турниру Бастиансен/Вассерманн подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Бастиансен/Вассерманн находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Бастиансен/Вассерманн не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Бастиансен/Вассерманн старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Бастиансен/Вассерманн демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Винделкен/Хэндс

В этом сезоне Винделкен/Хэндс не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Винделкен/Хэндс сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Винделкен/Хэндс допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Винделкен/Хэндс допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Винделкен/Хэндс демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бастиансен/Вассерманн — Винделкен/Хэндс Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бастиансен/Вассерманн и Винделкен/Хэндс, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бастиансен/Вассерманн и Винделкен/Хэндс играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бастиансен/Вассерманн, и Винделкен/Хэндс неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бастиансен/Вассерманн — Винделкен/Хэндс: снова ждем результативной игры

Бастиансен/Вассерманн и Винделкен/Хэндс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бастиансен/Вассерманн имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Винделкен/Хэндс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бастиансен/Вассерманн. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Винделкен/Хэндс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бастиансен/Вассерманн довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Винделкен/Хэндс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бастиансен/Вассерманн.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бастиансен/Вассерманн — Винделкен/Хэндс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бастиансен/Вассерманн и Винделкен/Хэндс сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бастиансен/Вассерманн, и Винделкен/Хэндс будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-892480-deanoverbek-pirsonsheehi-prognoz-i-stavki-ot-specialista-03-10-24/