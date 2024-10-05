«Эррол Циммерман (Нид)» – «Шота Ямагучи (Япо)». 05.10.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 05 октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Эррол Циммерман (Нид) — Шота Ямагучи (Япо). На ринге его участники появятся в 06:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Эррол Циммерман (Нид) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 06:00 по московскому времени Эррол Циммерман (Нид) и Шота Ямагучи (Япо) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 05 октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Эррол Циммерман (Нид) и Шота Ямагучи (Япо) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Эррол Циммерман (Нид).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эррол Циммерман (Нид) — Шота Ямагучи (Япо):

победа Эррол Циммерман (Нид) – 0, ничья – 0, победа Шота Ямагучи (Япо) – 0

Прогноз на матч Эррол Циммерман (Нид) – Шота Ямагучи (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05 октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Эррол Циммерман (Нид) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Шота Ямагучи (Япо) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Эррол Циммерман (Нид) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Эррол Циммерман (Нид) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Эррол Циммерман (Нид) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Эррол Циммерман (Нид) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Эррол Циммерман (Нид) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Эррол Циммерман (Нид) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Шота Ямагучи (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Шота Ямагучи (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Шота Ямагучи (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Шота Ямагучи (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Шота Ямагучи (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Эррол Циммерман (Нид) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эррол Циммерман (Нид) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эррол Циммерман (Нид) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эррол Циммерман (Нид) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эррол Циммерман (Нид) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Шота Ямагучи (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Шота Ямагучи (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Шота Ямагучи (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Шота Ямагучи (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Шота Ямагучи (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Шота Ямагучи (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Эррол Циммерман (Нид) – Шота Ямагучи (Япо) 05.10.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Эррол Циммерман (Нид) и Шота Ямагучи (Япо). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Эррол Циммерман (Нид) и Шота Ямагучи (Япо) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Эррол Циммерман (Нид) и Шота Ямагучи (Япо) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Эррол Циммерман (Нид) и Шота Ямагучи (Япо) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Эррол Циммерман (Нид) и Шота Ямагучи (Япо) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эррол Циммерман (Нид) будет намного сильнее, чем Шота Ямагучи (Япо), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эррол Циммерман (Нид) и Шота Ямагучи (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Шота Ямагучи (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эррол Циммерман (Нид)

На самом деле Эррол Циммерман (Нид) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Эррол Циммерман (Нид) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Эррол Циммерман (Нид) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Эррол Циммерман (Нид) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Эррол Циммерман (Нид) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Шота Ямагучи (Япо)

В своей карьере Шота Ямагучи (Япо) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Шота Ямагучи (Япо) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Шота Ямагучи (Япо) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Шота Ямагучи (Япо) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Эррол Циммерман (Нид) — Шота Ямагучи (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05 октября

В настоящее время Эррол Циммерман (Нид) и Шота Ямагучи (Япо) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Эррол Циммерман (Нид) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Эррол Циммерман (Нид) — Шота Ямагучи (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Эррол Циммерман (Нид) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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