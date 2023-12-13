Серхио Кальехон Эрнандо — Фабрицио Андалоро. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.10.24)

Прогноз и ставка на матч Серхио Кальехон Эрнандо — Фабрицио Андалоро 04 октября

04 октября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Серхио Кальехон Эрнандо , а противостоять в этом поединке будет Фабрицио Андалоро.



04 октября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Серхио Кальехон Эрнандо и Фабрицио Андалоро. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 11:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Серхио Кальехон Эрнандо может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Серхио Кальехон Эрнандо — Фабрицио Андалоро:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 04 октября, ведь именно в этот день на корте встречаются Серхио Кальехон Эрнандо и Фабрицио Андалоро. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Серхио Кальехон Эрнандо имеет на своем счету три победы, Фабрицио Андалоро может похвастаться четырьмя.

Серхио Кальехон Эрнандо

В большинстве своих выигранных поединков Серхио Кальехон Эрнандо берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Серхио Кальехон Эрнандо с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Серхио Кальехон Эрнандо сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Серхио Кальехон Эрнандо также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Фабрицио Андалоро

Во взрослом туре Фабрицио Андалоро проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Фабрицио Андалоро пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Фабрицио Андалоро предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Фабрицио Андалоро еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Серхио Кальехон Эрнандо — Фабрицио Андалоро. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Серхио Кальехон Эрнандо и Фабрицио Андалоро не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Серхио Кальехон Эрнандо и Фабрицио Андалоро. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Серхио Кальехон Эрнандо — Фабрицио Андалоро. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.10.24)

Серхио Кальехон Эрнандо

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Серхио Кальехон Эрнандо выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Серхио Кальехон Эрнандо всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Серхио Кальехон Эрнандо уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Серхио Кальехон Эрнандо занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Серхио Кальехон Эрнандо больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Серхио Кальехон Эрнандо имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Фабрицио Андалоро

Этот сезон Фабрицио Андалоро проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Фабрицио Андалоро снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Фабрицио Андалоро слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Фабрицио Андалоро допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Серхио Кальехон Эрнандо — Фабрицио Андалоро Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Серхио Кальехон Эрнандо и Фабрицио Андалоро, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Серхио Кальехон Эрнандо и Фабрицио Андалоро играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Серхио Кальехон Эрнандо, и Фабрицио Андалоро неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Серхио Кальехон Эрнандо — Фабрицио Андалоро: снова ждем результативной игры

Серхио Кальехон Эрнандо и Фабрицио Андалоро которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Серхио Кальехон Эрнандо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Фабрицио Андалоро хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Серхио Кальехон Эрнандо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Фабрицио Андалоро умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Серхио Кальехон Эрнандо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Фабрицио Андалоро вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Серхио Кальехон Эрнандо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Серхио Кальехон Эрнандо — Фабрицио Андалоро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Серхио Кальехон Эрнандо и Фабрицио Андалоро.



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