Амелия Зильберман — Саммер Хупфелд. Прогноз, ставки на матч. ITF (08.10.24)

08-го октября 2024 года в 03:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Амелия Зильберман , а противостоять в этом поединке будет Саммер Хупфелд.



Теннисное противостояние Амелия Зильберман — Саммер Хупфелд пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 08-го октября 2024 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 03:05 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Амелия Зильберман является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Амелия Зильберман — Саммер Хупфелд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 08-го октября 2024 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Амелия Зильберман — Саммер Хупфелд. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 03:05 по Москве, пока не начался поединок. Амелия Зильберман и Саммер Хупфелд еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Амелия Зильберман

В этом сезоне Амелия Зильберман показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Амелия Зильберман играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Амелия Зильберман умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Амелия Зильберман и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Амелия Зильберман будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Амелия Зильберман чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Саммер Хупфелд

На этом турнире Саммер Хупфелд играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Саммер Хупфелд все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Саммер Хупфелд не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Саммер Хупфелд уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Саммер Хупфелд на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Саммер Хупфелд пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Амелия Зильберман — Саммер Хупфелд (08-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

Амелия Зильберман

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Амелия Зильберман, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Амелия Зильберман уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Амелия Зильберман старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Амелия Зильберман, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Амелия Зильберман не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Амелия Зильберман все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Амелия Зильберман точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Саммер Хупфелд

Этот сезон Саммер Хупфелд проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Саммер Хупфелд снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Саммер Хупфелд слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Саммер Хупфелд допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Амелия Зильберман — Саммер Хупфелд Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Амелия Зильберман и Саммер Хупфелд начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Амелия Зильберман и Саммер Хупфелд показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Амелия Зильберман и Саммер Хупфелд провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Амелия Зильберман и Саммер Хупфелд действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Амелия Зильберман — Саммер Хупфелд: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Амелия Зильберман имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Амелия Зильберман и Саммер Хупфелд отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Саммер Хупфелд в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Амелия Зильберман превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Саммер Хупфелд сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Амелия Зильберман гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Амелия Зильберман — Саммер Хупфелд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Амелия Зильберман и Саммер Хупфелд сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Амелия Зильберман, и Саммер Хупфелд будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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