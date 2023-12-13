Михаликова/Николлз — Кенин/Маттек-Сэндс. Прогноз, ставки на матч. WTA (08.10.24)

08-го октября в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Михаликова/Николлз , а противостоять в этом поединке будет Кенин/Маттек-Сэндс.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Михаликова/Николлз — Кенин/Маттек-Сэндс, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 08-го октября, а его начало по МСК будет в 06:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Михаликова/Николлз. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Михаликова/Николлз — Кенин/Маттек-Сэндс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Михаликова/Николлз — Кенин/Маттек-Сэндс запланирован организаторами турнира на 08-го октября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 06:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Михаликова/Николлз и Кенин/Маттек-Сэндс встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Михаликова/Николлз имеет три победы при одном поражении.

Михаликова/Николлз

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Михаликова/Николлз находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Михаликова/Николлз является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Михаликова/Николлз умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Михаликова/Николлз обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Михаликова/Николлз может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Кенин/Маттек-Сэндс

На этом турнире Кенин/Маттек-Сэндс выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Кенин/Маттек-Сэндс снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Кенин/Маттек-Сэндс чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Кенин/Маттек-Сэндс уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Кенин/Маттек-Сэндс зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Михаликова/Николлз и Кенин/Маттек-Сэндс – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Михаликова/Николлз — Кенин/Маттек-Сэндс 08-го октября

Михаликова/Николлз

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Михаликова/Николлз выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Михаликова/Николлз всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Михаликова/Николлз уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Михаликова/Николлз занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Михаликова/Николлз больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Михаликова/Николлз имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Кенин/Маттек-Сэндс

Этот сезон Кенин/Маттек-Сэндс проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Кенин/Маттек-Сэндс снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Кенин/Маттек-Сэндс слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Кенин/Маттек-Сэндс допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Михаликова/Николлз — Кенин/Маттек-Сэндс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Михаликова/Николлз и Кенин/Маттек-Сэндс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Михаликова/Николлз и Кенин/Маттек-Сэндс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Михаликова/Николлз и Кенин/Маттек-Сэндс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Михаликова/Николлз и Кенин/Маттек-Сэндс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Михаликова/Николлз — Кенин/Маттек-Сэндс: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Михаликова/Николлз и Кенин/Маттек-Сэндс, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Михаликова/Николлз сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Кенин/Маттек-Сэндс имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Михаликова/Николлз – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Михаликова/Николлз и Кенин/Маттек-Сэндс на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Михаликова/Николлз — Кенин/Маттек-Сэндс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Михаликова/Николлз и Кенин/Маттек-Сэндс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Михаликова/Николлз и Кенин/Маттек-Сэндс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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