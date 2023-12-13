Бритто/Сарайва Дос Сантос — Лингуа Лаваллен/Фархат. Прогноз, ставки на матч(09.10.24)

Бритто/Сарайва Дос Сантос — Лингуа Лаваллен/Фархат (09 октября), ставки и коэффициенты

09 октября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бритто/Сарайва Дос Сантос , а противостоять в этом поединке будет Лингуа Лаваллен/Фархат.



Теннисное противостояние Бритто/Сарайва Дос Сантос — Лингуа Лаваллен/Фархат пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 09 октября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Бритто/Сарайва Дос Сантос является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Бритто/Сарайва Дос Сантос — Лингуа Лаваллен/Фархат. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Бритто/Сарайва Дос Сантос — Лингуа Лаваллен/Фархат запланирован организаторами турнира на 09 октября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 16:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Бритто/Сарайва Дос Сантос и Лингуа Лаваллен/Фархат встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Бритто/Сарайва Дос Сантос имеет три победы при одном поражении.

Бритто/Сарайва Дос Сантос

В большинстве своих выигранных поединков Бритто/Сарайва Дос Сантос берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Бритто/Сарайва Дос Сантос с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Бритто/Сарайва Дос Сантос сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Бритто/Сарайва Дос Сантос также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Лингуа Лаваллен/Фархат

Лингуа Лаваллен/Фархат имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Лингуа Лаваллен/Фархат уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Лингуа Лаваллен/Фархат умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Лингуа Лаваллен/Фархат обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Лингуа Лаваллен/Фархат проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Бритто/Сарайва Дос Сантос» — «Лингуа Лаваллен/Фархат»: прогноз автора

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Бритто/Сарайва Дос Сантос — Лингуа Лаваллен/Фархат. Прогноз, ставки на матч(09.10.24)

Бритто/Сарайва Дос Сантос

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Бритто/Сарайва Дос Сантос проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Бритто/Сарайва Дос Сантос в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Бритто/Сарайва Дос Сантос больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Бритто/Сарайва Дос Сантос уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Лингуа Лаваллен/Фархат

В этом сезоне Лингуа Лаваллен/Фархат действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Лингуа Лаваллен/Фархат обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Лингуа Лаваллен/Фархат не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Лингуа Лаваллен/Фархат не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Лингуа Лаваллен/Фархат имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Бритто/Сарайва Дос Сантос — Лингуа Лаваллен/Фархат Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бритто/Сарайва Дос Сантос и Лингуа Лаваллен/Фархат аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бритто/Сарайва Дос Сантос и Лингуа Лаваллен/Фархат обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бритто/Сарайва Дос Сантос и Лингуа Лаваллен/Фархат постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бритто/Сарайва Дос Сантос — Лингуа Лаваллен/Фархат: порядок побьёт класс

Бритто/Сарайва Дос Сантос и Лингуа Лаваллен/Фархат которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бритто/Сарайва Дос Сантос имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лингуа Лаваллен/Фархат хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бритто/Сарайва Дос Сантос. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лингуа Лаваллен/Фархат умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бритто/Сарайва Дос Сантос довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лингуа Лаваллен/Фархат вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бритто/Сарайва Дос Сантос.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бритто/Сарайва Дос Сантос — Лингуа Лаваллен/Фархат. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бритто/Сарайва Дос Сантос и Лингуа Лаваллен/Фархат сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бритто/Сарайва Дос Сантос, и Лингуа Лаваллен/Фархат будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-895899-prognoz-na-match-mariya-shmakova-alisa-kyummel-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-09-10-24/