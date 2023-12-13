«Жулио Сезар Невес (Бра)» – «Луис Энрике Коста (Бра)». 13.10.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Жулио Сезар Невес (Бра) проведет 13 октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Луис Энрике Коста (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Жулио Сезар Невес (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13 октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Луис Энрике Коста (Бра), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жулио Сезар Невес (Бра) — Луис Энрике Коста (Бра):

победа Жулио Сезар Невес (Бра) – 0, ничья – 0, победа Луис Энрике Коста (Бра) – 0

Прогноз на матч Жулио Сезар Невес (Бра) – Луис Энрике Коста (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13 октября :

Так как Жулио Сезар Невес (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Луис Энрике Коста (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Жулио Сезар Невес (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Жулио Сезар Невес (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Жулио Сезар Невес (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Жулио Сезар Невес (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Жулио Сезар Невес (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Луис Энрике Коста (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Луис Энрике Коста (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Луис Энрике Коста (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Луис Энрике Коста (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Луис Энрике Коста (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Жулио Сезар Невес (Бра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Жулио Сезар Невес (Бра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Жулио Сезар Невес (Бра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Жулио Сезар Невес (Бра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Луис Энрике Коста (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Луис Энрике Коста (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Луис Энрике Коста (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Луис Энрике Коста (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Луис Энрике Коста (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Луис Энрике Коста (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Луис Энрике Коста (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Жулио Сезар Невес (Бра) – Луис Энрике Коста (Бра) 13.10.24

Появление на ринге таких бойцов, как Жулио Сезар Невес (Бра) и Луис Энрике Коста (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Жулио Сезар Невес (Бра) и Луис Энрике Коста (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Жулио Сезар Невес (Бра) и Луис Энрике Коста (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Жулио Сезар Невес (Бра) и Луис Энрике Коста (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Жулио Сезар Невес (Бра) и Луис Энрике Коста (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Жулио Сезар Невес (Бра) — Луис Энрике Коста (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Луис Энрике Коста (Бра) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Жулио Сезар Невес (Бра) — Луис Энрике Коста (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Луис Энрике Коста (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Жулио Сезар Невес (Бра)

Так как Жулио Сезар Невес (Бра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Жулио Сезар Невес (Бра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Жулио Сезар Невес (Бра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Жулио Сезар Невес (Бра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Луис Энрике Коста (Бра)

На сегодняшний день Луис Энрике Коста (Бра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Луис Энрике Коста (Бра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Луис Энрике Коста (Бра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Луис Энрике Коста (Бра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Жулио Сезар Невес (Бра) — Луис Энрике Коста (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13 октября

Спортивные эксперты считают, что Жулио Сезар Невес (Бра) сейчас намного сильнее, чем Луис Энрике Коста (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Жулио Сезар Невес (Бра) — Луис Энрике Коста (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Жулио Сезар Невес (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://rockaluga.ru/cat1-1151246-dzhiravanc-kitakyusyu-vanraur-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-futbol-12-10-24/

http://evolvegame.ru/cat1-897186-dzhenerals-eak-zhen-nu-buldogs-zhen-prognoz-professionala-na-voleybol-11-10-24/