«Габриель Флорес Дж (США)» – «Деннис Контрерас (Мек)». 13.10.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 13-го октября 2024 года должен состояться бой Габриель Флорес Дж (США) — Деннис Контрерас (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Габриель Флорес Дж (США) и Деннис Контрерас (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 13-го октября 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Габриель Флорес Дж (США) — Деннис Контрерас (Мек). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Габриель Флорес Дж (США) — Деннис Контрерас (Мек):

победа Габриель Флорес Дж (США) – 0, ничья – 0, победа Деннис Контрерас (Мек) – 0

Прогноз на матч Габриель Флорес Дж (США) – Деннис Контрерас (Мек) Бои, титульный бой, 13-го октября 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Габриель Флорес Дж (США) не очень выгодно, а вот Деннис Контрерас (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Габриель Флорес Дж (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Габриель Флорес Дж (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Габриель Флорес Дж (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Габриель Флорес Дж (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Габриель Флорес Дж (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Деннис Контрерас (Мек) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Деннис Контрерас (Мек) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Деннис Контрерас (Мек) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Деннис Контрерас (Мек) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Деннис Контрерас (Мек) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Габриель Флорес Дж (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Габриель Флорес Дж (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Габриель Флорес Дж (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Габриель Флорес Дж (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Габриель Флорес Дж (США) валится с ног. К тому же, Габриель Флорес Дж (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Габриель Флорес Дж (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Деннис Контрерас (Мек) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Деннис Контрерас (Мек) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Деннис Контрерас (Мек) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Деннис Контрерас (Мек) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Габриель Флорес Дж (США) – Деннис Контрерас (Мек) 13.10.24

Появление на ринге таких бойцов, как Габриель Флорес Дж (США) и Деннис Контрерас (Мек) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Габриель Флорес Дж (США) и Деннис Контрерас (Мек). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Габриель Флорес Дж (США) и Деннис Контрерас (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Габриель Флорес Дж (США) и Деннис Контрерас (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Габриель Флорес Дж (США) и Деннис Контрерас (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Габриель Флорес Дж (США) — Деннис Контрерас (Мек) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Габриель Флорес Дж (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Габриель Флорес Дж (США) — Деннис Контрерас (Мек) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Деннис Контрерас (Мек).

Габриель Флорес Дж (США)

В своей профессиональной карьере Габриель Флорес Дж (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Габриель Флорес Дж (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Габриель Флорес Дж (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Габриель Флорес Дж (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Габриель Флорес Дж (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Деннис Контрерас (Мек)

В данный момент Деннис Контрерас (Мек) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Деннис Контрерас (Мек) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Деннис Контрерас (Мек) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Деннис Контрерас (Мек) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Габриель Флорес Дж (США) — Деннис Контрерас (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 13-го октября 2024 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Габриель Флорес Дж (США) — Деннис Контрерас (Мек) собираются ставить на то, что сильнее будет Габриель Флорес Дж (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Габриель Флорес Дж (США) и Деннис Контрерас (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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