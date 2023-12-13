«Ромуло Оливейра (Бра)» – «Марсио Брено Родригес Брага (Бра)». 13.10.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13.10.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Ромуло Оливейра (Бра) — Марсио Брено Родригес Брага (Бра). На ринге его участники появятся в 02:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Ромуло Оливейра (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 13.10.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Ромуло Оливейра (Бра) — Марсио Брено Родригес Брага (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 02:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ромуло Оливейра (Бра) — Марсио Брено Родригес Брага (Бра):

победа Ромуло Оливейра (Бра) – 0, ничья – 0, победа Марсио Брено Родригес Брага (Бра) – 0

Прогноз на матч Ромуло Оливейра (Бра) – Марсио Брено Родригес Брага (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13.10.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Ромуло Оливейра (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Марсио Брено Родригес Брага (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Ромуло Оливейра (Бра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Ромуло Оливейра (Бра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Ромуло Оливейра (Бра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Ромуло Оливейра (Бра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Ромуло Оливейра (Бра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Ромуло Оливейра (Бра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Ромуло Оливейра (Бра) может и не устоять на ногах.

Марсио Брено Родригес Брага (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Марсио Брено Родригес Брага (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Марсио Брено Родригес Брага (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Марсио Брено Родригес Брага (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Марсио Брено Родригес Брага (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Ромуло Оливейра (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Ромуло Оливейра (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Ромуло Оливейра (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Ромуло Оливейра (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Ромуло Оливейра (Бра) валится с ног. К тому же, Ромуло Оливейра (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Ромуло Оливейра (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Марсио Брено Родригес Брага (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Марсио Брено Родригес Брага (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Марсио Брено Родригес Брага (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Марсио Брено Родригес Брага (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Марсио Брено Родригес Брага (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Марсио Брено Родригес Брага (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Ромуло Оливейра (Бра) – Марсио Брено Родригес Брага (Бра) 13.10.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Ромуло Оливейра (Бра) и Марсио Брено Родригес Брага (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ромуло Оливейра (Бра) и Марсио Брено Родригес Брага (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Ромуло Оливейра (Бра) является очевидным фаворитом, ведь Марсио Брено Родригес Брага (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Ромуло Оливейра (Бра) в данный момент сильнее, нежели Марсио Брено Родригес Брага (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ромуло Оливейра (Бра)

Так как Ромуло Оливейра (Бра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Ромуло Оливейра (Бра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Ромуло Оливейра (Бра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Ромуло Оливейра (Бра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Марсио Брено Родригес Брага (Бра)

В своей карьере Марсио Брено Родригес Брага (Бра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Марсио Брено Родригес Брага (Бра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Марсио Брено Родригес Брага (Бра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Марсио Брено Родригес Брага (Бра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Ромуло Оливейра (Бра) — Марсио Брено Родригес Брага (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13.10.2024

Несмотря на то, что Ромуло Оливейра (Бра) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Марсио Брено Родригес Брага (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Ромуло Оливейра (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Марсио Брено Родригес Брага (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ромуло Оливейра (Бра).

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