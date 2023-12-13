АДУ Фальконс (жен) — ФЕУ Тамарауз (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

АДУ Фальконс (жен) — ФЕУ Тамарауз (жен) (12-го октября 2024 года), ставки и коэффициенты

12-го октября 2024 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб АДУ Фальконс (жен) примет соперника по национальному первенству ФЕУ Тамарауз (жен).



Баскетболисты клубов АДУ Фальконс (жен) и ФЕУ Тамарауз (жен) в 05:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 12-го октября 2024 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК АДУ Фальконс (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния АДУ Фальконс (жен) также является лидером по количеству побед.



АДУ Фальконс (жен) — ФЕУ Тамарауз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб АДУ Фальконс (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК ФЕУ Тамарауз (жен). Данный поединок будет сыгран 12-го октября 2024 года, а по московскому времени его начало состоится в 05:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба ФЕУ Тамарауз (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

АДУ Фальконс (жен)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб АДУ Фальконс (жен) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб АДУ Фальконс (жен) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь АДУ Фальконс (жен) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



ФЕУ Тамарауз (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба ФЕУ Тамарауз (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

АДУ Фальконс (жен) — ФЕУ Тамарауз (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Болельщики баскетбольного клуба АДУ Фальконс (жен) собираются 12-го октября 2024 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба ФЕУ Тамарауз (жен). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 05:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч АДУ Фальконс (жен) — ФЕУ Тамарауз (жен) 12-го октября 2024 года

АДУ Фальконс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб АДУ Фальконс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК АДУ Фальконс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб АДУ Фальконс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба АДУ Фальконс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

ФЕУ Тамарауз (жен)

Два года назад баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч АДУ Фальконс (жен) — ФЕУ Тамарауз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка АДУ Фальконс (жен) — ФЕУ Тамарауз (жен), который должен пройти 12-го октября 2024 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб АДУ Фальконс (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

АДУ Фальконс (жен) — ФЕУ Тамарауз (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба АДУ Фальконс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба АДУ Фальконс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба АДУ Фальконс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб АДУ Фальконс (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба ФЕУ Тамарауз (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ АДУ Фальконс (жен) — ФЕУ Тамарауз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба АДУ Фальконс (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб АДУ Фальконс (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба АДУ Фальконс (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба ФЕУ Тамарауз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб ФЕУ Тамарауз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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