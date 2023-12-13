Магдалена Френх — Мария Камила Осорио Серрано. Прогноз, ставки на матч (13.10.24)

13-го октября в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Магдалена Френх , а противостоять в этом поединке будет Мария Камила Осорио Серрано.



Магдалена Френх сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 13-го октября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Мария Камила Осорио Серрано. По Москве данный поединок начнется в 05:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Мария Камила Осорио Серрано, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Магдалена Френх — Мария Камила Осорио Серрано:

Магдалена Френх имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 13-го октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Мария Камила Осорио Серрано. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 05:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Магдалена Френх имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Магдалена Френх

По непонятным причинам Магдалена Френх в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Магдалена Френх теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Магдалена Френх занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Магдалена Френх играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Магдалена Френх имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Мария Камила Осорио Серрано

Нынешняя форма, которую демонстрирует Мария Камила Осорио Серрано еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Мария Камила Осорио Серрано постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Мария Камила Осорио Серрано пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Мария Камила Осорио Серрано не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Мария Камила Осорио Серрано не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Магдалена Френх — Мария Камила Осорио Серрано 13-го октября

Магдалена Френх

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Магдалена Френх проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Магдалена Френх в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Магдалена Френх больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Магдалена Френх уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Мария Камила Осорио Серрано

На этом турнире Мария Камила Осорио Серрано играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Мария Камила Осорио Серрано надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Мария Камила Осорио Серрано находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Мария Камила Осорио Серрано считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Магдалена Френх — Мария Камила Осорио Серрано Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Магдалена Френх и Мария Камила Осорио Серрано начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Магдалена Френх и Мария Камила Осорио Серрано показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Магдалена Френх и Мария Камила Осорио Серрано провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Магдалена Френх и Мария Камила Осорио Серрано действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Магдалена Френх — Мария Камила Осорио Серрано: кто пройдет в следующий раунд?

Магдалена Френх и Мария Камила Осорио Серрано которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Магдалена Френх имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мария Камила Осорио Серрано хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Магдалена Френх. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мария Камила Осорио Серрано умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Магдалена Френх довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мария Камила Осорио Серрано вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Магдалена Френх.

СЕГОДНЯ МАТЧ Магдалена Френх — Мария Камила Осорио Серрано. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Магдалена Френх и Мария Камила Осорио Серрано, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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