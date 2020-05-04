Даниил Медведев (SRL) — Виктор Троицки (SRL). Прогноз, ставки на матч. Испания (04.05.20)

04 мая в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Испания, в котором на корт выйдут Даниил Медведев (SRL) , а противостоять в этом поединке будет Виктор Троицки (SRL).



Буквально несколько дней назад Даниил Медведев (SRL) и Виктор Троицки (SRL) играли свои матчи, а теперь уже 04 мая им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 19:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Даниил Медведев (SRL) имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Даниил Медведев (SRL) — Виктор Троицки (SRL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 04 мая, так что в разделе тенниса можно найти поединок Даниил Медведев (SRL) — Виктор Троицки (SRL). Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 19:00 по Москве, пока не начался поединок. Даниил Медведев (SRL) и Виктор Троицки (SRL) еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Даниил Медведев (SRL)

В большинстве своих выигранных поединков Даниил Медведев (SRL) берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Даниил Медведев (SRL) с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Даниил Медведев (SRL) сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Даниил Медведев (SRL) также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Виктор Троицки (SRL)

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Виктор Троицки (SRL) теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Виктор Троицки (SRL) имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Виктор Троицки (SRL) испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Виктор Троицки (SRL) выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Виктор Троицки (SRL) занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Испания, Даниил Медведев (SRL) — Виктор Троицки (SRL)

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Даниил Медведев (SRL) и Виктор Троицки (SRL) уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев (SRL) — Виктор Троицки (SRL) 04 мая

Даниил Медведев (SRL)

К данному турниру Даниил Медведев (SRL) подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Даниил Медведев (SRL) находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Даниил Медведев (SRL) не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Даниил Медведев (SRL) старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Даниил Медведев (SRL) демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Виктор Троицки (SRL)

Несмотря на свой молодой возраст, Виктор Троицки (SRL) демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Виктор Троицки (SRL) уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Виктор Троицки (SRL) станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Виктор Троицки (SRL), оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Виктор Троицки (SRL) умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Виктор Троицки (SRL) имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Даниил Медведев (SRL) — Виктор Троицки (SRL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Даниил Медведев (SRL) и Виктор Троицки (SRL) аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Даниил Медведев (SRL) и Виктор Троицки (SRL) обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Даниил Медведев (SRL) и Виктор Троицки (SRL) постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Даниил Медведев (SRL) — Виктор Троицки (SRL): ошибок будет много, ставим на количество геймов

Даниил Медведев (SRL) и Виктор Троицки (SRL) которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Даниил Медведев (SRL) имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Виктор Троицки (SRL) хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Даниил Медведев (SRL). Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Виктор Троицки (SRL) умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Даниил Медведев (SRL) довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Виктор Троицки (SRL) вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Даниил Медведев (SRL).

СЕГОДНЯ МАТЧ Даниил Медведев (SRL) — Виктор Троицки (SRL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Даниил Медведев (SRL) и Виктор Троицки (SRL) букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Даниил Медведев (SRL) и Виктор Троицки (SRL) проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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