Чжэцзян Лайонс — Нанкин Манки Кинг. Прогноз, ставки на матч(15.10.24)

Чжэцзян Лайонс — Нанкин Манки Кинг (15.10.2024), ставки и коэффициенты

15.10.2024 в 14:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Чжэцзян Лайонс примет соперника по национальному первенству Нанкин Манки Кинг.



15.10.2024 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Чжэцзян Лайонс – Нанкин Манки Кинг, который начнется в 14:35 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Чжэцзян Лайонс — Нанкин Манки Кинг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Нанкин Манки Кинг. Данный поединок будет сыгран 15.10.2024, а по московскому времени его начало состоится в 14:35. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Нанкин Манки Кинг лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Чжэцзян Лайонс

В этом сезоне баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Чжэцзян Лайонс вообще лидирует в чемпионате.



Нанкин Манки Кинг

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Нанкин Манки Кинг понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Нанкин Манки Кинг выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Нанкин Манки Кинг сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Чжэцзян Лайонс — Нанкин Манки Кинг

На 15.10.2024 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Чжэцзян Лайонс — Нанкин Манки Кинг. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 14:35 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Нанкин Манки Кинг удалось одержать победу у себя дома.



Чжэцзян Лайонс — Нанкин Манки Кинг. Прогноз, ставки на матч(15.10.24)

Чжэцзян Лайонс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Чжэцзян Лайонс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Нанкин Манки Кинг

Два года назад баскетбольный клуб Нанкин Манки Кинг доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Нанкин Манки Кинг играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Чжэцзян Лайонс — Нанкин Манки Кинг Прогнозы от БК «БалтБет»

На 15.10.2024 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Чжэцзян Лайонс — Нанкин Манки Кинг, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 14:35 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Чжэцзян Лайонс — Нанкин Манки Кинг: хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Чжэцзян Лайонс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Нанкин Манки Кинг полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Нанкин Манки Кинг может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Нанкин Манки Кинг выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чжэцзян Лайонс — Нанкин Манки Кинг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Чжэцзян Лайонс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Чжэцзян Лайонс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Нанкин Манки Кинг показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Нанкин Манки Кинг получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Нанкин Манки Кинг сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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