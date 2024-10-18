«Сэм Кинг (Вел)» – «Дмитрий Проткунас (Эст)». 18.10.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 18.10.2024 состоится интересный поединок Сэм Кинг (Вел) — Дмитрий Проткунас (Эст), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 18.10.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Сэм Кинг (Вел) — Дмитрий Проткунас (Эст). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сэм Кинг (Вел) — Дмитрий Проткунас (Эст):

победа Сэм Кинг (Вел) – 0, ничья – 0, победа Дмитрий Проткунас (Эст) – 0

Прогноз на матч Сэм Кинг (Вел) – Дмитрий Проткунас (Эст) Бои, титульный бой, 18.10.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Сэм Кинг (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Дмитрий Проткунас (Эст), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Сэм Кинг (Вел) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Сэм Кинг (Вел) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Сэм Кинг (Вел) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Сэм Кинг (Вел) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Сэм Кинг (Вел) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Сэм Кинг (Вел) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Сэм Кинг (Вел) может и не устоять на ногах.

Дмитрий Проткунас (Эст) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Дмитрий Проткунас (Эст) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Дмитрий Проткунас (Эст) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Дмитрий Проткунас (Эст) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Дмитрий Проткунас (Эст) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Сэм Кинг (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Сэм Кинг (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Сэм Кинг (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Сэм Кинг (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Сэм Кинг (Вел) валится с ног. К тому же, Сэм Кинг (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Сэм Кинг (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Дмитрий Проткунас (Эст) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Дмитрий Проткунас (Эст) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Дмитрий Проткунас (Эст) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Дмитрий Проткунас (Эст) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Дмитрий Проткунас (Эст), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Сэм Кинг (Вел) – Дмитрий Проткунас (Эст) 18.10.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Сэм Кинг (Вел) и Дмитрий Проткунас (Эст), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Сэм Кинг (Вел) и Дмитрий Проткунас (Эст) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Сэм Кинг (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Дмитрий Проткунас (Эст) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Сэм Кинг (Вел) и Дмитрий Проткунас (Эст) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Сэм Кинг (Вел) — Дмитрий Проткунас (Эст) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Дмитрий Проткунас (Эст).

Сэм Кинг (Вел)

Свою самую выдающуюся победу Сэм Кинг (Вел) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Сэм Кинг (Вел) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Сэм Кинг (Вел) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Сэм Кинг (Вел) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Сэм Кинг (Вел) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Дмитрий Проткунас (Эст)

Уже несколько лет Дмитрий Проткунас (Эст) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Дмитрий Проткунас (Эст) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Дмитрий Проткунас (Эст) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Сэм Кинг (Вел) — Дмитрий Проткунас (Эст). Прогноз и ставки на матч. Бои 18.10.2024

В настоящее время Сэм Кинг (Вел) и Дмитрий Проткунас (Эст) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Сэм Кинг (Вел) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Сэм Кинг (Вел) — Дмитрий Проткунас (Эст) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Сэм Кинг (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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