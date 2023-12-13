«Шамидхан Магомедов (Рос)» – «Альфонсо Лейва (Мек)». 19.10.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Шамидхан Магомедов (Рос) — Альфонсо Лейва (Мек) на 19 октября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Шамидхан Магомедов (Рос) и Альфонсо Лейва (Мек) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:00.

Сейчас Шамидхан Магомедов (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 19 октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Альфонсо Лейва (Мек), так что вряд ли в 02:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шамидхан Магомедов (Рос) — Альфонсо Лейва (Мек):

победа Шамидхан Магомедов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Альфонсо Лейва (Мек) – 0

Прогноз на матч Шамидхан Магомедов (Рос) – Альфонсо Лейва (Мек) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19 октября :

Так как Шамидхан Магомедов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Альфонсо Лейва (Мек) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Шамидхан Магомедов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Шамидхан Магомедов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Шамидхан Магомедов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Шамидхан Магомедов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Шамидхан Магомедов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Шамидхан Магомедов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Шамидхан Магомедов (Рос) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Альфонсо Лейва (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Альфонсо Лейва (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Альфонсо Лейва (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Альфонсо Лейва (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Альфонсо Лейва (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Шамидхан Магомедов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Шамидхан Магомедов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Шамидхан Магомедов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Шамидхан Магомедов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Альфонсо Лейва (Мек) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Альфонсо Лейва (Мек) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Альфонсо Лейва (Мек) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Альфонсо Лейва (Мек) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Альфонсо Лейва (Мек) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Шамидхан Магомедов (Рос) – Альфонсо Лейва (Мек) 19.10.24

Появление на ринге таких бойцов, как Шамидхан Магомедов (Рос) и Альфонсо Лейва (Мек) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Шамидхан Магомедов (Рос) и Альфонсо Лейва (Мек). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Шамидхан Магомедов (Рос) и Альфонсо Лейва (Мек) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Шамидхан Магомедов (Рос) и Альфонсо Лейва (Мек) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Шамидхан Магомедов (Рос) и Альфонсо Лейва (Мек) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Шамидхан Магомедов (Рос) и Альфонсо Лейва (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Шамидхан Магомедов (Рос) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Шамидхан Магомедов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Альфонсо Лейва (Мек), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Шамидхан Магомедов (Рос)

Как бы Шамидхан Магомедов (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Шамидхан Магомедов (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Шамидхан Магомедов (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Шамидхан Магомедов (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Шамидхан Магомедов (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Альфонсо Лейва (Мек)

В своей карьере Альфонсо Лейва (Мек) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Альфонсо Лейва (Мек) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Альфонсо Лейва (Мек) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Альфонсо Лейва (Мек) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Шамидхан Магомедов (Рос) — Альфонсо Лейва (Мек). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19 октября

В этом поединке Шамидхан Магомедов (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Альфонсо Лейва (Мек), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Шамидхан Магомедов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Альфонсо Лейва (Мек) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Шамидхан Магомедов (Рос).

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